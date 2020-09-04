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Все, что нужно знать о «Новичке», его создателях и деле Навального

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№ 96 от 4 сентября 2020

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В России впервые с середины августа выявили больше 5 тысяч новых случаев COVID-19

Общество172

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В России за сутки выявили 5 110 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. Общее число заболевших достигло 1 015 105. 

Прирост заболевших стал самым высоким с 15 августа, тогда он составил 5 061. 

За прошедшие сутки 692 новых случая зафиксировано в Москве, 193 — в Петербурге, 164 — в Подмосковье, 145 и 142 в Ростовской и Нижегородской областях соответственно. В Петербурге прирост стал самым высоким с 21 июля. 

Скончался за сутки от COVID-19 121 пациент, в том числе 20 — в Петербурге и 10 — в Москве. Общее число умерших от инфекции достигло 17 649. Выздоровели за все время пандемии 832 747 человек, из них 5 812 — за последние сутки. 

Премьер Михаил Мишустин сегодня подписал постановление о выделении 5 миллиардов рублей на новые выплаты работникам, участвующим в борьбе с коронавирусом. Их получат сотрудники организаций, находящихся не только в ведении Минздрава и Минобра, но и в том числе МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. 

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Теги:
россия, коронавирус, em

Суд в Москве отклонил жалобу ФБК на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Общество534

534
 

Басманный суд Москвы отклонил жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие Следственного комитета в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом сообщают сами юристы.

«Проанализировав представленные материалы, суд пришел к убеждению в том, что должностными лицами Следственного комитета права заявителя нарушены не были, бездействия со стороны указанных лиц судом не установлено», — заявили в суде.

Юристы также сообщили, что Следственный комитет направил заявление о покушении на убийство политика Алексея Навального для проверки в Западно-Сибирское управление ведомства. Сотрудники ФБК отметили, что оно перенаправляется туда не как жалоба, а как обращение.

В ФБК отметили, что этим СК подтверждает, что заявление рассматривалось им не в рамках Уголовно-процессуального кодекса, а как частное обращение. Сроки рассмотрения таких обращений — 30 дней.

При этом юрист фонда Вячеслав Гимади подавал не обращение, а заявление о преступлении. Срок рассмотрения заявления по такой статье Уголовно-процессуального кодекса — три дня.

Напомним, Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа. Лайнер, на котором летел политик, совершил экстренную посадку в Омске. Там Навального госпитализировали в местную больницу. Он впал в кому и уже 16 дней находится на аппарате ИВЛ.

Омские медики отрицали, что его отравили, однако немецкие медики после обследования политика заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Об отравлении политика веществом из группы «Новичок» накануне заявил представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт. Канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже заявила о том, что Навальный стал жертвой преступления. Такой вывод был сделан на основании анализов, проведенных в специальной лаборатории Бундесвера.

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Теги:
ng , ФБК, навальный
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