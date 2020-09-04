Суд в Москве отклонил жалобу ФБК на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Басманный суд Москвы отклонил жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие Следственного комитета в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом сообщают сами юристы.

«Проанализировав представленные материалы, суд пришел к убеждению в том, что должностными лицами Следственного комитета права заявителя нарушены не были, бездействия со стороны указанных лиц судом не установлено», — заявили в суде.

Юристы также сообщили, что Следственный комитет направил заявление о покушении на убийство политика Алексея Навального для проверки в Западно-Сибирское управление ведомства. Сотрудники ФБК отметили, что оно перенаправляется туда не как жалоба, а как обращение.

В ФБК отметили, что этим СК подтверждает, что заявление рассматривалось им не в рамках Уголовно-процессуального кодекса, а как частное обращение. Сроки рассмотрения таких обращений — 30 дней.

При этом юрист фонда Вячеслав Гимади подавал не обращение, а заявление о преступлении. Срок рассмотрения заявления именно по такой статье Уголовно-процессуального кодекса — три дня.

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Напомним, Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа. Лайнер, на котором летел политик, совершил экстренную посадку в Омске. Там Навального госпитализировали в местную больницу. Он впал в кому и уже 16 дней находится на аппарате ИВЛ.

Омские медики отрицали, что его отравили, однако немецкие медики после обследования политика заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Об отравлении политика веществом из группы «Новичок» накануне заявил представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт. Канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже заявила о том, что Навальный стал жертвой преступления. Такой вывод был сделан на основании анализов, проведенных в специальной лаборатории Бундесвера.