Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Подборка

Все, что нужно знать о «Новичке», его создателях и деле Навального

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 96 от 4 сентября 2020

Читать номер

Суд в Москве отклонил жалобу ФБК на бездействие СК в связи с отравлением Навального

Общество239

239
 

Басманный суд Москвы отклонил жалобу Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) на бездействие Следственного комитета в связи с отравлением Алексея Навального. Об этом сообщают сами юристы.

«Проанализировав представленные материалы, суд пришел к убеждению в том, что должностными лицами Следственного комитета права заявителя нарушены не были, бездействия со стороны указанных лиц судом не установлено», — заявили в суде.

Юристы также сообщили, что Следственный комитет направил заявление о покушении на убийство политика Алексея Навального для проверки в Западно-Сибирское управление ведомства. Сотрудники ФБК отметили, что оно перенаправляется туда не как жалоба, а как обращение.

В ФБК отметили, что этим СК подтверждает, что заявление рассматривалось им не в рамках Уголовно-процессуального кодекса, а как частное обращение. Сроки рассмотрения таких обращений — 30 дней.

При этом юрист фонда Вячеслав Гимади подавал не обращение, а заявление о преступлении. Срок рассмотрения заявления именно по такой статье Уголовно-процессуального кодекса — три дня.

Напомним, Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа. Лайнер, на котором летел политик, совершил экстренную посадку в Омске. Там Навального госпитализировали в местную больницу. Он впал в кому и уже 16 дней находится на аппарате ИВЛ.

Омские медики отрицали, что его отравили, однако немецкие медики после обследования политика заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Об отравлении политика веществом из группы «Новичок» накануне заявил представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт. Канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже заявила о том, что Навальный стал жертвой преступления. Такой вывод был сделан на основании анализов, проведенных в специальной лаборатории Бундесвера.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera