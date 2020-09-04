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№ 96 от 4 сентября 2020Читать номер
В России выдали первый кредит под залог интеллектуальной собственности
Компания из Сколково «Энергоэлемент» получила кредит в «МСП банке» под залог двух патентов на изобретения, пишут «Ведомости». Это первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности.
«Энергоэлемент» получил 4,3 миллиона рублей под 8,5% годовых. «Кроме патентов нам было нечего предложить банку, и я вспомнил про свою идею десятилетней давности — использовать для этих целей ИС, ведь наша компания владеет семью патентами. Мы указали в заявке два из них, и в течение месяца «МСП банк» одобрил нам кредит», — рассказал гендиректор «Энергоэлемента» Александр Логинов.
«Энергоэлемент» производит литий-ионные аккумуляторы нового типа. Логинов рассказал, что кредит понадобился для выполнения обязательств по тендеру на их поставку.
Зампред правления «МСП банка» Роман Капинос рассказал, что заявка на такой кредит не была для банка неожиданной. По его словам, до этого кредитная организация уже принимала интеллектуальную собственность, но только в качестве дополнительного залога.
В августе «Коммерсант» рассказывал о первом в России кредите, обеспеченном криптовалютой. Его получил бизнесмен Михаил Успенский.
Теги:интеллектуальная собственность, кредит, em
«Коммерсант»: программа обновления городского транспорта в России подорожала на 265 миллиардов рублей
Проект программы комплексного обновления городского транспорта снова подорожал, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы Минтранса и ВЭБ.РФ, которые курируют программу.
По информации издания, на обновление автобусного парка и развитие электротранспорта потребуется минимум 5,4 триллионов рублей. Это на 265 миллиардов рублей больше, чем в предыдущей версии проекта, несмотря на то, что общие параметры программы сохранились.
Федеральный бюджет заплатит лишь 775 миллиардов рублей, при этом в бюджетах регионов должны найтись почти 1,3 триллионов рублей.
Списка городов, которые могли бы получить модернизацию транспортных систем, до сих пор нет. По информации издания, нет и фиксированных правил их отбора. Впрочем, в Минфине сообщили, что заключительные параметры программы будут отражены в проекте бюджета, который в сентябре планируется внести в правительство.
Напомним, программа развития городского транспорта включает в себя обновление в 104 городских агломерациях 75% автобусов и до 25% парка городского электротранспорта, а также модернизацию системы городского электротранспорта в 15 из них.