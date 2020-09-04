В России выдали первый кредит под залог интеллектуальной собственности

Компания из Сколково «Энергоэлемент» получила кредит в «МСП банке» под залог двух патентов на изобретения, пишут «Ведомости». Это первый в России кредит под залог интеллектуальной собственности.

«Энергоэлемент» получил 4,3 миллиона рублей под 8,5% годовых. «Кроме патентов нам было нечего предложить банку, и я вспомнил про свою идею десятилетней давности — использовать для этих целей ИС, ведь наша компания владеет семью патентами. Мы указали в заявке два из них, и в течение месяца «МСП банк» одобрил нам кредит», — рассказал гендиректор «Энергоэлемента» Александр Логинов.

«Энергоэлемент» производит литий-ионные аккумуляторы нового типа. Логинов рассказал, что кредит понадобился для выполнения обязательств по тендеру на их поставку.

Зампред правления «МСП банка» Роман Капинос рассказал, что заявка на такой кредит не была для банка неожиданной. По его словам, до этого кредитная организация уже принимала интеллектуальную собственность, но только в качестве дополнительного залога.

В августе «Коммерсант» рассказывал о первом в России кредите, обеспеченном криптовалютой. Его получил бизнесмен Михаил Успенский.