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№ 96 от 4 сентября 2020Читать номер
«Коммерсант»: программа обновления городского транспорта в России подорожала на 265 миллиардов рублей
Проект программы комплексного обновления городского транспорта снова подорожал, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на материалы Минтранса и ВЭБ.РФ, которые курируют программу.
По информации издания, на обновление автобусного парка и развитие электротранспорта потребуется минимум 5,4 триллионов рублей. Это на 265 миллиардов рублей больше, чем в предыдущей версии проекта, несмотря на то, что общие параметры программы сохранились.
Федеральный бюджет заплатит лишь 775 миллиардов рублей, при этом в бюджетах регионов должны найтись почти 1,3 триллионов рублей.
Списка городов, которые могли бы получить модернизацию транспортных систем, до сих пор нет. По информации издания, нет и фиксированных правил их отбора. Впрочем, в Минфине сообщили, что заключительные параметры программы будут отражены в проекте бюджета, который в сентябре планируется внести в правительство.
Напомним, программа развития городского транспорта включает в себя обновление в 104 городских агломерациях 75% автобусов и до 25% парка городского электротранспорта, а также модернизацию системы городского электротранспорта в 15 из них.
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