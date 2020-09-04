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№ 96 от 4 сентября 2020

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Что произошло за ночь 4 сентября. Коротко

Общество665

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  • The Insider и Bellingcat узнали, что болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, который был отравлен в 2015 году, не смог получить из финской лаборатории VERIFIN образцы своих анализов. Пятилетний срок, в течение которого они должны были храниться, истек 18 июня этого года, однако Гебрев обращался туда до этой даты. Куда пропали образцы — неизвестно. Они нужны были, чтобы провести дополнительные исследования и установить, был ли Гебрев отравлен веществом из группы «Новичок».
  • В Минске адвокаты журналистов, с момента задержания которых пошли уже третьи сутки, накануне вечером смогли к ним попасть в ИВС на улице Окрестина. Как отмечает Tut.by, им сказали, что суды состоятся сегодня. Задержанные журналисты освещали несанкционированную акцию, однако им вменяют участие в ней.
  • Сборная Россия обыграла сборную Сербии в матче Лиги наций. Встреча завершилась со счетом 3:1.
  • В Москве скончались от коронавируса еще десять пациентов. Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 4 867.

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Теги:
коронавирус, беларусь, футбол, лаборатория, финляндия, em

СМИ: отравленный в 2015 году болгарский бизнесмен Гебрев не смог получить образцы анализов из финской лаборатории

Общество472

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Болгарский бизнесмен Емельян Гебрев, который был отравлен в 2015 году нервно-паралитическим веществом, не смог получить результаты своих анализов из финской лаборатории VERIFIN. С перепиской Гебрева с учреждением ознакомились The Insider и Bellingcat.

По их информации, болгарские власти и сам Гебрев 29 апреля 2020 года обратились к лаборатории с просьбой предоставить образцы для анализа, чтобы определить, является ли яд, использовавшийся против Гебрева, «Новичком».

Однако несмотря на то, что сотрудники ранее заявляли об обязанности хранения образцов пять лет (то есть до 18 июня 2020 года), теперь, по информации The Insider и Bellingcat, которые приводят переписку бизнесмена с VERIFIN, лаборатория не смогла ни вернуть их, ни объяснить, куда они исчезли.

VERIFIN — одна из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) на работу с биоматериалами. Туда были направлены образцы анализов Гебрева через 2 месяца после отравления. Лаборатории удалось определить класс яда — фосфорорганические вещества.

Напомним, Гебрева госпитализировали дважды весной 2015 года. 28 апреля он во время делового ужина потерял сознание, его состояние постоянно ухудшалось — вскоре он впал в кому. Его сын Христо Тахчиев тоже жаловался на ухудшение самочувствия.

Экспертиза установила, что они могли отравиться веществом класса «Новичок». Бизнесмен предполагал, что произошедшее связано поставками его компанией оружия на Украину и возможными претензиями России на оружейный завод его компании.

Ранее Bellingcat, The Insider и Der Spiegel рассказывали о восьми сотрудниках Главного управления Генерального штаба России (бывшее ГРУ), которые могут быть причастны к покушению на Гебрева. Расследователи отмечали, что настоящее имя Федотова – Денис Сергеев, Павлова – Сергей Лютенко, Горшкова – Петр Борисов.

Теги:
insider, bellingcat, отравление, ng
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