В Тюмени СК возбудил уголовное дело из-за серьезного травмирования крановщиков, работавших во время урагана

В Тюмени СК возбудил уголовное дело из-за травмирования рабочих при падении с башенных кранов во время урагана. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбудили по факту нарушения правил безопасности во время строительных работ, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Инцидент произошёл 2 сентября на одной из тюменских строительных площадок. Крановщики находились на своих рабочих местах и выполняли должностные обязанности во время урагана. Порыв ветра наклонил первый башенный кран, в результате он упал на землю. Потом начал падать второй кран и задел третий, который находился рядом.

«Рабочие с первого и второго крана получили повреждения и переломы и были доставлены в больницу. Третий мужчина серьезно не пострадал и самостоятельно выбрался из кабины крана», — сообщает СК.

Двоих пострадавших госпитализировали в ОКБ №2 с серьезными травмами. Одного из мужчин экстренно прооперировали из-за наличия повреждения внутренних органов. Состояние второго человека оценивается как тяжелое, ему также оказывается медицинская помощь. У него диагностировали тяжелую черепно-мозговую травму и травму грудной клетки.

Супруга потерпевшего рабочего рассказала, что он не должен был работать вчера, но по случайности вышел заменить коллегу. Она также выразила мнение, что по всей стране имеются проблемы в организации работы крановщиков, поскольку многие компании ради сдачи объекта в срок заставляют работать в любую погоду, в том числе при сильном ветре.

«Машинисты башенных кранов со всей России обсуждают трагедию в соцсетях и рассказывают о соответствующих нарушениях», — приводит слова жены пострадавшего портал 72.ru.

Другой потерпевший, кран которого упал вторым, проработал крановщиком 10 лет, у него двое сыновей. Несмотря на серьезные травмы, его состояние оценивается как более легкое, нежели у первого крановщика. Рабочие, производившие съемку, думали, что он погиб.

Как сообщает портал Nasgorod.ru, застройщик ЖК «Ария», на котором пострадали рабочие, удаляет их аккаунты в социальных сетях.

Ранее «Новая газета» писала о сильном урагане, который обрушился на Тюменскую область. В регионе прошли дожди с грозами и градом, порывы ветра достигали 26 м/с. О предстоящем урагане сообщало МЧС.