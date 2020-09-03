МВД России выплатит 2,5 миллиона рублей родственникам Магомеда Долиева, погибшего от пыток в ингушском Центре «Э»

Магасский районный суд Ингушетии обязал МВД выплатить 2,5 млн рублей родственникам Магомеда Долиева, который в июле 2016 года погиб от пыток в Центре «Э». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на адвоката Андрея Сабинина, сотрудничающего с правозащитной организацией «Зона права».

Отцу погибшего — Мухарбеку Долиеву — суд назначил миллион рублей компенсации морального вреда, брату и двум сестрам — по 500 тысяч рублей.

Таким образом, суд частично удовлетворил иск родственников погибшего. Истцы просили взыскать с МВД 10 миллионов рублей.

Следствие установило, что оперативник Алихан Беков по указанию начальника отдела Тимура Хамхоева пытал Долиева током, надев ему на голову пакет. В результате этого мужчина погиб.

Напомним, 50-летний Магомед Долиев умер в июле 2016 года. Его привезли в здание Центра «Э» и пытали, требуя, чтобы он признался в ограблении «Россельхозбанка». Его жена, Марем Долиева, также подверглась пыткам и унижениям, в том числе и в служебном кабинете тогда еще начальника Сунженского РОВД Магомеда Бекова в присутствии начальника Центра «Э» Тимура Хамхоева и начальника полиции МВД Ингушетии Алишера Боротова.

В июле 2018 года гарнизонный военный суд в Нальчике приговорил шестерых фигурантов дела, в том числе Бекова и Хамхоева, к реальным срокам. В мае Беков был освобожден от отбывания наказания по состоянию здоровья, но в августе его вновь арестовали и отправили в пятигорский СИЗО «Белый лебедь».

Позднее матери погибшего — Лемке Долиевой — присудили компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей, а сестре — 750 тысяч рублей.