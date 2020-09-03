Представители кампании «НЕТ!», требующие отменить итоги голосования по поправкам в Конституцию, подали иск в Верховный суд

Представители кампании «НЕТ!» (проект «Открытой России» и ряда политиков, которые призывали к голосованию против поправок к Конституции) подали иск в Верховный суд. Об этом они сообщили на своей странице в фейсбуке.

Заявители хотят добиться признания недействительным постановления ЦИК России о порядке прошедшего в июле голосования по Конституции. По закону голосование должно было состояться не раньше, чем через 30 дней после определения его даты, однако досрочное голосование по поправкам к Основному закону началось уже через 10 дней после издания указа президента о дате голосования.

Помимо этого, по мнению представителей кампании«НЕТ!», у ЦИК нет полномочий устанавливать многодневное голосование, а также такие виды голосования, которые похожи на многодневное: например, несколько вариантов досрочного голосования, голосование на придомовых территориях и электронное голосование.

Они добавили, что эти нарушения противоречат российскому законодательству, поэтому результаты голосования по поправкам в Конституцию «должны быть отменены».

Иск в Верховный суд передали представители кампании — координатор Андрей Пивоваров, муниципальный депутат Юлия Галямина, муниципальный депутат и спецкор «Новой» Илья Азар, а таже Марина Литвинович, Андрей Морев, Сергей Давидис и многие другие.

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Напомним, Комитет «НЕТ!» выступал против поправок в Конституцию, голосование по которым проходило с 25 июня по 1 июля 2020 года. Поправки, в том числе изменение об «обнулении» президентских сроков президента России Владимира Путина, позволяющее ему выдвигаться в качестве кандидата на выборах 2024 года, вступили в силу 4 июля после подписания указа.