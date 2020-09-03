В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, до 9 декабря. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

На заседании сам Фургал заявил, что считает свое дело политически мотивированным.

«Следствием на меня оказывается мощнейшее психологическое давление, а также давление оказывается на свидетелей. Меня пугали тем, что будут привлечены к уголовной ответственности и помещены в следственный изолятор "Лефортово" мои дочь и супруга», — приводит его слова ТАСС. Как пишет «Медуза», речь идет о генерал-майоре СК Юрии Буртовом, который ведет его дело.

В свою очередь, сторона обвинения утверждала, что экс-губернатор Фургал использует протесты в Хабаровске в своих интересах. «Он решил, что он великий государственный деятель, решил использовать в своих интересах протестные действия в Хабаровске. Решил шантажировать всех участников процесса и позиционирует себя политическим деятелем», — заявил в суде прокурор.

Следователь Буртов добавил, что некоторым участникам дела предоставили госзащиту, как они «испытывают страх и трепет, который исходит от главного обвиняемого и других обвиняемых».

Фургал находится в СИЗО «Лефортово» с июля. Недавно ему предъявили ключевое обвинение — в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Это стало возможным после того, как суд первой инстанции разрешил возобновить расследование по делу политика от 2004 года.

После ареста Фургала в Хабаровске вспыхнули массовые протесты. Участники несанкционированных акций потребовали рассматривать дело в этом городе в открытом режиме, а также выступили против назначения врио губернатора региона Михаила Дегтярева, который до этого был главой комитета Госдумы. В знак солидарности на протесты вышли жители и других городов Хабаровского края.