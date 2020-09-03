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№ 95 от 2 сентября 2020

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В Москве задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова

Общество1 437

1 437
 

ОБНОВЛЕНО 20:53

Координатор движения Татьяна Усманова сообщила, что Пивоварову вменяется статья 20.2 ч.3 за сбор подписей против поправок в Конституцию на Пушкинской улице в Москве 15 июля. «Перекрытие дорог. Это до 15 суток, хотят закрыть до выборов», — добавила она.

Судебное заседание по делу Пивоварова состоится завтра после 10 утра в Тверском районном суде. 

В центре Москвы задержали исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова. Об этом сообщается в телеграм-канале «Открытой России».

Координатор движения Татьяна Усманова уточнила «Новой газете», что Пивоварова задержали в районе Петровки, он был в магазине.

Пивоварова привезли в ОВД «Тверской». На него решили составить протокол по статье о нарушении правил проведения публичных мероприятий (ст. 20.2 КоАП), за что именно и по какой части этой статьи — пока неясно. Исполнительного директора «Открытой России» хотят оставить в ОВД на ночь, до суда.

Теги:
пивоваров, задержание, москва, em

Экс-главе Хабаровского края Сергею Фургалу продлили арест. В суде он рассказал об угрозах со стороны следствия

Общество2 372

2 372
 

Басманный суд Москвы продлил арест экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиняемому в организации убийств предпринимателей в середине 2000-х, до 9 декабря. Об этом «Новой газете» сообщили в пресс-службе суда.

На заседании сам Фургал заявил, что считает свое дело политически мотивированным.

«Следствием на меня оказывается мощнейшее психологическое давление, а также давление оказывается на свидетелей. Меня пугали тем, что будут привлечены к уголовной ответственности и помещены в следственный изолятор "Лефортово" мои дочь и супруга», — приводит его слова ТАСС. Как пишет «Медуза», речь идет о генерал-майоре СК Юрии Буртовом, который ведет его дело.

В свою очередь, сторона обвинения утверждала, что экс-губернатор Фургал использует протесты в Хабаровске в своих интересах. «Он решил, что он великий государственный деятель, решил использовать в своих интересах протестные действия в Хабаровске. Решил шантажировать всех участников процесса и позиционирует себя политическим деятелем», — заявил в суде прокурор.

Следователь Буртов добавил, что некоторым участникам дела предоставили госзащиту, как они «испытывают страх и трепет, который исходит от главного обвиняемого и других обвиняемых».

Фургал находится в СИЗО «Лефортово» с июля. Недавно ему предъявили ключевое обвинение — в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Это стало возможным после того, как суд первой инстанции разрешил возобновить расследование по делу политика от 2004 года.

После ареста Фургала в Хабаровске вспыхнули массовые протесты. Участники несанкционированных акций потребовали рассматривать дело в этом городе в открытом режиме, а также выступили против назначения врио губернатора региона Михаила Дегтярева, который до этого был главой комитета Госдумы. В знак солидарности на протесты вышли жители и других городов Хабаровского края. 

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Теги:
москва, басманный суд, арест, фургал
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