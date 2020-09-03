«Я в тупике»: Михаил Ефремов выступил в суде с последним словом

Актер Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, выступил на заседании с последним словом, передает корреспондент «Новой газеты» из зала суда.

«Я так понимаю, что резонанс обостряет все. Если человек популярный, то и должен отвечать популярно, то есть по полной, больше в два раза, чем обычный человек: если я не прав, значит я дважды не прав», — начал актер.

Он рассказал, что соболезнует и переживает за потерпевших, которым пришлось пережить огромное горе, и у него никогда не было к ним негативного отношения. Однако, по словам Ефремова, у него есть вопросы к адвокатам потерпевших, которые устроили из процесса «цирк и шоу» и всячески препятствовали примирению сторон.

«Я действительно с самого начала сказал, что не буду отмазываться. Если бы я отмазывался, я бы не был сейчас здесь. Если бы я пользовался “телефонным правом”, которое работает в нашей стране, этого суда бы не было. Я пошел в суд, я хотел все решить честно. И тут я оказывается не прав — надо было отмазываться. А если бы отмазывался — то тоже был бы не прав», — сказал актер.

Он добавил, что до сих пор не помнит момента столкновения: «Я потом не признал вину, но и в этом я не прав. Я хотел просто услышать доказательства, но, видимо, надо было признавать без доказательств. Я разговаривал с адвокатом и говорил, что десятку дадут точно, но он не верил <…> Я в тупике. Что бы я ни сделал — все не так, во всем не прав».

В конце артист заявил, что раскаивается в содеянном, и зачитал стих, который написал на 9 дней со смерти погибшего в ДТП Сергея Захарова:

Сергей, мы не были знакомы,

Наше знакомство стало ужасным,

Я был в состоянии алкогольной комы,

А ты погиб совершенно напрасно.



Если, Сергей, я смогу пережить твою смерть,

Все, что будет потом, — только во имя твое.

Я буду молиться, если смогу дотерпеть

До того времени, когда мы станем вдвоем.



Там никто не сдает и никто не злится,

На том свете нету таких понятий.

Там у всех, как у тебя, светлые лица,

Меня туда не возьмут, там нет никаких демократий.



Сергей, я не прошу у тебя снисхождения,

Я омерзительный, пьяный, ужасный нечеловек.

Ты, к сожалению, не слышишь моего к тебе обращения.

Мне, к сожалению, не удастся вернуть тебя в этот век.



Господи, дай мне немного сил, а Сергею — рая!

Вот бы поговорить с ним, увидеть его, помолчать…

Я же дошел до ручки, как в жизни дошел до края.

Есть на кого поставить Каинову печать.

Приговор Михаилу Ефремову огласят 8 сентября в 11:00.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который находился за рулем фургона «Лада». Автомобиль Ефремова выехал на встречную и врезался в фургон. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.

Ефремову предъявлено обвинение в по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Прокурор запросил ему 11 лет колонии.