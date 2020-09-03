В Словакии суд приговорил соучастника по делу об убийстве журналиста к 25 годам тюрьмы

Специализированный уголовный суд Словакии приговорил Томаша Сабо, соучастника убийства репортера из Братиславы Яна Куциака, к 25 годам лишения свободы. Еще двое фигурантов этого уголовного дела — Мариан Кочнер и Алена Жушова — признаны невиновными. Об этом сообщает словацкий портал Aktuality.sk.

Томаш Сабо признал, что был помощником убийцы Мирослава Марчека, который признался в убийстве 6 апреля и был приговорен к 23 годам лишения свободы.

Ранее следствие рассматривало Мариана Кочнера как заказчика преступления, а Алена Жушова проходила по делу об убийстве журналиста как посредник. Не смотря на оправдательный приговор, Кочнер получил условный пятимесячный срок за незаконное хранение оружия и штраф в размере 5 тысяч евро.

Напомним, 27-летнего журналиста Яна Куциака и его невесту Мартину Кушнирову убили в феврале 2018 года. Тела молодых людей нашли в доме репортера, находящегося неподалеку от Братиславы. Произошедшее связывали с расследованиями журналиста: в последних материалах он рассказывал о налоговом мошенничестве, связанным с роскошным жилым комплексом в Братиславе, а также расследовал связи людей из окружения тогдашнего премьер-министра Словакии Роберта Фицо с итальянской мафией.

Убийство Куциака вызвало в Словакии широкий общественный резонанс. 2 марта на марш памяти журналиста вышли более 20 тысяч словаков. Акции проводились в столице Словакии Братиславе, а также в городах Кошице, Трнава, Банска Быстрица и Мартин. На фоне обострившейся политической ситуации в отставку ушел премьер-министр Роберт Фицо и правительство Словацкой республики.