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№ 95 от 2 сентября 2020

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Суд заменил реальный срок на условный экс-сотруднику ярославской ИК-1 по делу о пытках заключенных

Общество168

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Бывший старший инспектор отдела безопасности ИК-1 Максим Яблоков получил 3,5 года лишения свободы условно по делу о пытках заключенных. Об этом сообщается в телеграм-канале фонда «Общественный вердикт».

Заволжский райсуд Ярославля также постановил, что Яблокову  запрещено занимать должности в органах власти сроком на три года. «Общественный вердикт» намерен обжаловать приговор.

В январе Яблоков получил реальный срок в 3,5 года колонии. Однако в марте Ярославский облсуд этот приговор отменил и отправил дело об издевательствах над осужденным Хасдином Муртазалиевым на новое рассмотрение.  

Напомним, в 2016 году Яблоков вместе с младшими инспекторами группы надзора Владиславом Писаревским и Романом Оныпой жестоко избили Муртазалиева дубинками, а также руками и ногами. Видеоролик с этим избиением был опубликован «Общественным вердиктом» и «Новой газетой». Дело Яблокова в суде первой инстанции рассматривалось в особом порядке, он признал вину и дал показания против коллег.

Яблоков также проходит подсудимым по делу о пытках над Евгением Макаровым и другими заключенными ИК-1. Расследование началось летом 2018 года, после того как «Новая газета» опубликовала кадры избиения Макарова: на них его били руками и дубинками по голеням и пяткам, поливая водой из ведра.

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Теги:
em, ик-1, ярославль, суды
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