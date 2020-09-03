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Все, что нужно знать о «Новичке», его создателях и деле Навального

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№ 95 от 2 сентября 2020

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На Дальний Восток обрушился тайфун «Майсак». Сотни домов остались без электричества

Общество1

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На Дальный Восток пришел тайфун «Майсак», поваливший деревья и сорвавший крыши строений.

Как сообщает портал «Прима медиа», во Владивостоке ураганный ветер достигал силы в 40 метров в секунду. Из-за разгула стихии в бухте Улисс сорвало плавучий док и снесло на российские военные корабли Приморской флотилии.

Фото очевидцев/ специально для «Новой»

В самом городе как минимум 120 деревьев повалены ураганным ветром, у 47 домов пострадала кровля, еще более 800 домов оставались без света. На городских дорогах упали рекламные щиты, а на Золотом мосту столкнулись две фуры — у одной из них сорвало контейнер.

 В данный момент 44 аварийные бригады устраняют последствия стихии. 

Теги:
ураган, владивосток

«Нет никакого повода для обвинений российского государства»: Кремль — об отравлении Навального

Общество2 477

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поводов для возбуждения уголовного дела из-за отравления политика Алексея Навального и что причин для обвинения России в произошедшем сейчас нет.

«Я бы аккуратно говорил насчет обвинений российского государства, все-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинений», — сказал он (цитата по ТАСС).

Песков отметил, что Генпрокуратура России направила запрос немецким властям, но ответа пока не получила. «В этой связи можем повторить, что до отправки пациента в Берлин взятые многочисленные анализы и исследования не выявили каких-либо отравляющих веществ. Мы безусловно заинтересованы в установлении причин произошедшего с берлинским пациентом. Наши следственные органы проводят необходимые проверочные действия. Этим действиям однозначно поможет информация германской стороны», — приводит его слова «Медуза».

Об отравлении политика веществом из группы «Новичок» накануне заявил представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт. Канцлер ФРГ Ангела Меркель тоже заявила о том, что Навальный стал жертвой преступления. Такой вывод был сделан на основании анализов, проведенных в специальной лаборатории Бундесвера. В связи с новыми обстоятельствами Германия вызовет посла России для беседы и сообщит о результатах исследований партнерам в ЕС и НАТО.

Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа. Лайнер, на котором летел политик, совершил экстренную посадку в Омске, там Навального госпитализировали в местную больницу. Он впал в кому. Политик уже 15 дней находится на аппарате ИВЛ.

Омские медики отрицали, что его отравили, и сообщали, что не нашли в крови Навального следов ядов, однако немецкие медики после обследования политика заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

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Теги:
отравление, песков, навальный, em
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