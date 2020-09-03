Ефремов признал свою вину в ДТП на Садовом кольце. Прокурор запросил для актера 11 лет колонии

Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в ДТП на Садовом кольце в Москве, передает корреспондент «Новой» из зала суда.

Это была первая фраза Ефремова на финальном заседании. Прокурор на прениях сторон заявил, что вина Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана, и запросил для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима.

По мнению обвинения, вина подтверждена видеорегистраторами и многочисленными свидетелями. «Обстоятельств смягчающих не установлено. По глубокому убеждению обвинения, искреннего раскаяния мы не увидели», — добавил прокурор.

Напомним, 31 августа Ефремов впервые дал показания в суде по делу о смертельном ДТП в Москве и заявил, что не считает себя виновным в случившемся, так как «ничего не помнит».

«Моя вина, безусловно, есть, — заключил тогда Ефремов в суде. — Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду».

Защитник Ефремова Эльман Пашаев утверждал, что под воздействием наркотиков, алкоголя и сильного снотворного его подзащитный потерял память о событиях в день автоаварии.

Отметим, 13 июня актер записал видеообращение с извинениями к семье погибшего водителя в ДТП в центре Москвы.

«Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», — заявил актер, добавив, что не собирается «отмазываться», используя свои связи. «Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока», — добавил тогда он.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который находился за рулем фургона «Лада». Автомобиль Ефремова выехал на встречную и врезался в фургон. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.

Ефремову предъявлено обвинение в по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».