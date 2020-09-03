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№ 95 от 2 сентября 2020

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В России выявили еще 4 995 заболевших коронавирусом

Общество799

799
 

За последние сутки в России выявили 4 995 заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заразившихся достигло 1 009 995.

В Москве выявили 690 заболевшего COVID-19, в Санкт-Петербурге — 191, в Московской области — 163, в Нижегородской и Ростовской областях — 143 и 139. 

За последние сутки в стране зафиксировали 114 летальных исходов, из них 13 пациентов скончались в Москве и 22 — в Петербурге. Число умерших за все время пандемии в России достигло 17 528. Выздоровели 826 935 человек, 165 532 — продолжают лечение.

Коронавирус обнаружен более чем у 26 миллионов человек в 188 странах мира, свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Всего вылечилось 17,2 миллионов заразившихся COVID-19, однако число смертей при этом превысило 863 тысяч.

По данным Университета, больше всего заражений по-прежнему зафиксировано в США (6,1 миллионов), следом идет Бразилия (3,9 миллионов) и Индия (3,8 миллионов). Россия — на четвертом месте.

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Теги:
COVID-19, коронавирус, ng

Ефремов признал свою вину в ДТП на Садовом кольце. Прокурор запросил для актера 11 лет колонии

Общество10 271

Марина Токареваобозреватель

10 271
 

Ефремов заявил в суде, что признает свою вину в ДТП на Садовом кольце в Москве, передает корреспондент «Новой» из зала суда.

Это была первая фраза Ефремова на финальном заседании. Прокурор на прениях сторон заявил, что вина Ефремова в ДТП со смертельным исходом доказана, и запросил для Михаила Ефремова 11 лет колонии общего режима.

По мнению обвинения, вина подтверждена видеорегистраторами и многочисленными свидетелями. «Обстоятельств смягчающих не установлено. По глубокому убеждению обвинения, искреннего раскаяния мы не увидели», — добавил прокурор.

Напомним, 31 августа Ефремов впервые дал показания в суде по делу о смертельном ДТП в Москве и заявил, что не считает себя виновным в случившемся, так как «ничего не помнит».

«Моя вина, безусловно, есть, — заключил тогда Ефремов в суде. — Виноват в пьянстве, но всю вину за Октябрьскую революцию и Великую Отечественную войну я на себя брать не буду».

Защитник Ефремова Эльман Пашаев утверждал, что под воздействием наркотиков, алкоголя и сильного снотворного его подзащитный потерял память о событиях в день автоаварии.

Отметим, 13 июня актер записал видеообращение с извинениями к семье погибшего водителя в ДТП в центре Москвы.

«Не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я все равно прошу, хотя знаю, что не простят», — заявил актер, добавив, что не собирается «отмазываться», используя свои связи. «Да и как тут отмажешься, когда все все видели. Да и я видел, когда проспался и отошел от шока», — добавил тогда он.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня на Садовом кольце возле Смоленской площади в Москве. В результате аварии погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров, который находился за рулем фургона «Лада». Автомобиль Ефремова выехал на встречную и врезался в фургон. Экспертиза установила, что актер находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, а в его крови нашли следы наркотиков.

Ефремову предъявлено обвинение в по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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Теги:
ng , дтп, ефремов
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