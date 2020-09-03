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№ 95 от 2 сентября 2020Читать номер
Площадь лесных пожаров в Ростовской области превысила 700 гектаров. Два человека погибли
«Новая газета»редакция
В Каменском, Красносулинском и Тарасовском районах Ростовской области объявлен режим ЧС из-за пожаров, сообщило МЧС России. Природный пожар в Тарасовском районе области распространился на площадь 700 гектаров.
Природные пожары в регионе уже повредили более 60 строений, в том числе 15 жилых домов. Следственный комитет по региону сообщил, что в Тацинском и Красносулинском районах области после тушения пожаров нашли останки двух человек, пострадали 46 человек. По информации губернатора региона Василия Голубева, на ликвидации пожара задействованы более 500 человек, свыше 140 единиц техники, в том числе два вертолета и самолет Бе-200. Горит сухая трава.
Напомним, пожарные МЧС России борются с возгоранием сухой травы на территории четырех районов Ростовской области – Тарасовского, Каменского, Красносулинского и Белокалитвинского. Природные пожары возникли в среду днем. Наиболее сложная ситуация – в Тарасовском районе, где были эвакуированы более 300 человек.
Прокуратура начала проверку после возникновения пожаров. На места пожаров выехали и. о. прокурора области, заместитель прокурора области и прокуроры районов, они проверяют соблюдение противопожарной безопасности органами местного самоуправления и ГУ МЧС РФ по Ростовской области.
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