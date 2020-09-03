Россия возобновляет авиасообщение с Египтом, ОАЭ и Мальдивами

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен лишить федерального финансирования города, которые «допускали насилие и уничтожение собственности и отказывались принимать разумные меры» для восстановления порядка. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на меморандум, который Трамп подписал 2 сентября.

Среди этих городов — Сиэтл, Портленд, Нью-Йорк и Вашингтон. Отметим, в этих городах протесты против насилия полиции в отношении афроамериканцев сопровождались беспорядками. Президент США распоряжался в том числе направить в эти города дополнительные федеральные силы для борьбы с возросшим уровнем преступности.

«Моя администрация не позволит направлять доллары из федеральных налогов на финансирование городов, которые позволяют себе превратиться в зоны беззакония», — говорится в документе.

Впрочем, губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил в своем твиттере, что Трамп «с первого дня активно стремился наказать Нью-Йорк» и назвал намерения президента США «незаконным трюком»: «Он позволил COVID устроить засаду в Нью-Йорке. Он отказывается предоставить средства, которые штаты и города должны получить для восстановления [от пандемии коронавируса — ред.]».

Напомним, Трамп подписал этот меморандум на фоне массовых протестов участников движения Black Lives Matter. Протесты, в частности, вспыхнули из-за смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, который умер после задержания. Тогда правоохранитель, несмотря на просьбы безоружного Флойда прекратить, душил его коленом. Акции протеста в ряде американских штатов переросли в беспорядки.

2 сентября Трамп посетил Кеношу — город в штате Висконсин, где 23 августа, после того, как полицейский несколько раз выстрелил в спину афроамериканцу Джейкобу Блейку, также начались протестные акции.