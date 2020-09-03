«Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти»: Украина призвала ввести санкции против России из-за отравления Навального

Министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление относительно отравления политика Алексея Навального ядом из группы «Новичок». Об этом говорится на сайте МИДа Украины.

«Остро осуждаем очередной преступный акт российской власти, которая продолжает наступление на демократию и права человека в России и за рубежом. Убеждены, что международное сообщество должно надлежащим образом отреагировать на эту бесчеловечную расправу Кремля над оппозиционным политиком», заявили в МИДе, добавив, что «только единодушная решительная позиция и твердое осуждение цивилизованного мира, включая санкции, могут заставить власти России прекратить совершать преступления».

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Напомним, об отравлении политика веществом из группы «Новичок» в среду заявил представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт. Такой вывод был сделан на основании анализов, проведенных в специальной лаборатории Бундесвера. В связи с новыми обстоятельствами Германия вызовет посла России для беседы и сообщит о результатах исследований партнерам в ЕС и НАТО.

Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа. Лайнер, на котором летел политик, совершил экстренную посадку в Омске, там Навального госпитализировали в местную больницу. Он впал в кому. Политик уже 15 дней находится на аппарате ИВЛ.

Омские медики отрицали, что его отравили, и сообщали, что не нашли в крови Навального следов ядов, однако немецкие медики после обследования политика заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.