Новая газетастать со–
участником
стать со–участником

Подборка

Все, что нужно знать о «Новичке», его создателях и деле Навального

Материалы

Рубрики

Темы

Свежий выпуск

№ 95 от 2 сентября 2020

Читать номер

Что произошло за ночь 3 сентября. Коротко

Общество3 707

3 707
 
  • Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить федерального финансирования города, в которых проходили массовые протесты. Проверка началась в отношении Нью-Йорка, Вашингтона, Портленда и Сиэтла из-за того, что они не препятствовали беззаконию после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.

  • Бизнесмену из Красноярска Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году. По версии следствия, он поручил своему знакомому организовать убийство члена возглавляемой Быковым преступной группировки и его приятеля, с которым у бизнесмена был конфликт. Ранее Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом и заказном убийстве.

  • Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 26 миллионов человек, более 863 тысячи — умерли, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число заболевших выявлено в США (6,1 миллионов), Бразилии (3,9 миллиона) и Индии (3,6 миллиона). Россия по-прежнему занимает четвертое место в мире по количеству заражений COVID-19 (1 миллион).

  • В Москве за сутки умерли 13 пациентов с COVID-19. Последний месяц количество летальных исходов от коронавируса в Москве колебалось от 10 до 14. Общее число смертей среди заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Москве достигло 4 857.

Добавьте новости «Новой» в избранное и Яндекс будет показывать их выше остальных

Теги:
трамп, коронавирус, nt
Яндекс.Метрика
Вы можете просто закрыть это окно и вернуться к чтению статьи. А можете — поддержать газету небольшим пожертвованием, чтобы мы и дальше могли писать о том, о чем другие боятся и подумать. Выбор за вами!
Стать соучастником

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google Chrome Firefox Opera