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№ 95 от 2 сентября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 3 сентября. Коротко
«Новая газета»редакция
- Президент США Дональд Трамп пригрозил лишить федерального финансирования города, в которых проходили массовые протесты. Проверка началась в отношении Нью-Йорка, Вашингтона, Портленда и Сиэтла из-за того, что они не препятствовали беззаконию после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
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Бизнесмену из Красноярска Анатолию Быкову предъявили окончательное обвинение в организации убийства в 1994 году. По версии следствия, он поручил своему знакомому организовать убийство члена возглавляемой Быковым преступной группировки и его приятеля, с которым у бизнесмена был конфликт. Ранее Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом и заказном убийстве.
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 26 миллионов человек, более 863 тысячи — умерли, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Наибольшее число заболевших выявлено в США (6,1 миллионов), Бразилии (3,9 миллиона) и Индии (3,6 миллиона). Россия по-прежнему занимает четвертое место в мире по количеству заражений COVID-19 (1 миллион).
- В Москве за сутки умерли 13 пациентов с COVID-19. Последний месяц количество летальных исходов от коронавируса в Москве колебалось от 10 до 14. Общее число смертей среди заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Москве достигло 4 857.
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