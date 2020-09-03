Россия по индексу качества элиты оказалась наравне с Ботсваной

Исследователи из университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» подготовили доклад, где проанализировали Индекс качества элит (Elite Quality Index) для 32 стран мира и выяснили, что действия и качество элит влияет на экономическое и политическое развитие государства.

В исследовании отмечается, что для определения качества элиты использовались 72 показателя, отражающих экономическую и политическую ситуацию в стране.

Россия заняла в рейтинге стран 23 место: ее индекс составил 48.9. Такой же индекс и у южноафриканской Ботсваны.

Авторы доклада поставили Россию по этому показателю ниже Саудовской Аравии, Казахстана, Индонезии, Китая, однако выше Пакистана, Турции, ЮАР и Египта.

Впрочем, исследователи отмечают, что для России характерен значительный разброс между разными компонентами индекса. Так, Россия получила самые высокие оценки по макроэкономической политике (такие показатели, как уровень инфляции, отношение госдолга к ВВП).

Самые низкие оценки Россия получила за такие индикаторы, как уровень политической коррупции, монополизация бизнеса, риск вложений и инвестиций, административная централизация и низкий уровень вовлеченности в экономическую глобализацию.

Это в целом отражает ситуацию, когда власть сосредоточена на обслуживании коммерческих, идеологических или политических интересов небольшого круга лиц, говорится в докладе.

Первое место с показателем 68,5 занял Сингапур. На втором месте Швейцария, на третьем — Германия, на четвертом — Великобритания, на пятом — США. Страны БРИКС (куда входит и Россия), за исключением Китая, расположились лишь в третьем десятке списка.

Исследователи из «Сколково» отмечают, что одна из главных российских проблем — это повсеместное отсутствие доверия: «Правительство не доверяет гражданам и бизнесу; граждане и бизнесы не доверяют друг другу и государству. Это увеличивает расходы на ведение бизнеса, толкает частный бизнес в объятия государства для защиты и изъятия ренты, уменьшает эффективность институтов, заменяя их личными решениями и в конечном счёте выдавливает капитал и мозги из страны».

Напомним, исследование Elite Quality Index 2020 — первое исследование качества элит, рассматривающее 32 страны. По словам авторов доклада, в следующем году планируется охватить более 100 стран.