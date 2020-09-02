Русская служба «Би-би-си» восстановила хронологию событий после взлета самолета, в котором Навальному стало плохо 

«Русская служба Би-би-си» рассказала, как оказывали помощь политику Алексею Навальному после того, как ему стало плохо в самолете, летевшем из Томска в Москву. Корреспондентам издания удалось поговорить с представителями авиакомпании S7 и пассажирами.

Самолет S7 покинул аэропорт Томска с небольшим опозданием — он взлетел в 8:01 утра по местному времени. Уже спустя 30 минут политик почувствовал недомогание. При этом на борту он отказался от предложенной стюардессами воды и вышел в туалет, где пробыл около 20 минут.

В 8:50 о плохом самочувствии пассажира наконец узнали проводники, которые сначала попытались помочь ему своими силами. Через десять минут они доложили о ситуации командиру экипажа и спросили пассажиров, нет ли среди них врача. На призыв откликнулась медсестра, ее имя неизвестно. До приземления самолета она пыталась помочь Навальному, уговаривала его дышать.

«Все это происходило в паре метров от меня, я хорошо слышал все разговоры. Через некоторое время после объявления экипажа Алексей начал кричать, стонать. Ему явно было больно. Он уже лежал на полу в коридоре, где помещение для бортпроводников, в хвосте самолета. Конкретных слов он не произносил, только кричал», — рассказал «Русской службе Би-би-си» пассажир Сергей Неженец.

В аэропорту Омска, где самолет приземлился в 9:01 по местному времени, уже дежурили врачи гражданской авиации. Они сразу заявили, что политика нужно срочно везти в реанимацию. Заведующий врачебным здравпунктом Омского аэропорта Василий Сидорусь рассказал, что тогда еще Навальный был в сознании и пытался что-то сказать врачам.

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что врачи берлинской клиники Шарите, куда впоследствии перевезли Навального, подтвердили версию об отравлении политика ядом из группы «Новичок».