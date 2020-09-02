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Все, что нужно знать о «Новичке», его создателях и деле Навального

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№ 95 от 2 сентября 2020

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Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони заразился коронавирусом

Общество1

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У бывшего председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони выявили коронавирус. Об этом сообщает Repubblica.

Врачи нашли у политика инфекцию во время планового осмотра после его путешествия на Сардинию. На острове он встречался с бизнесменом Флавио Бриаторе, у которого также выявили COVID-19. 

У Берлускони болезнь протекает бессимптомно, он самоизолировался на своей вилле в городе Аркоре в Ломбардии. 85-летний лидер партии Forza Italia продолжает работать дистанционно. 

Тем временем в Кремле уже заявили о готовности оказать помощь заболевшему экс-премьеру Италии. Как рассказал агентству РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, глава государства «даст необходимые указания, если потребуется».

Теги:
sn, италия, берлускони, коронавирус

Лондон и Евросоюз потребовали привлечь к ответственности причастных к отравлению Навального

Политика1 424

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Великобритания и Европейский союз потребовали привлечь к отвественности причастных к отравлению политика Алексея Навального. Соответствующее заявление сделала в своем твиттере председательница Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Канцлер Меркель рассказала мне, что российский оппозиционер Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом в своей собственной стране. Это очередной подлый и трусливый поступок. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — написала она.

С похожим заявлением выступил и глава министества иностранных дел Великобритании Доминик Рааб. «Я очень обеспокоен тем, что Алексей был отравлен "Новичком", нервно-паралитическим веществом, который уже применялся в Великобритании и привел к смертельному исходу. У российского правительства есть четкий ответ на этот вопрос, и мы будем тесно сотрудничать с нашими международными партнерами, чтобы привлечь виновных к ответственности», — заявил он.

Главу внешнеполитического ведомства поддержал и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: «Мы своими глазами видели смертельные последствия "Новичка" в Великобритании. Теперь российское правительство должно объяснить, что произошло с Навальным». Покушение на оппозиционера осудили и США.

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель сообщила журналистам, что, по данным медиков, российский политик был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом группы «Новичок». Она уверена, что кто-то таким образом «пытался заставить его замолчать».

Напомним, что Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа. Он впал в кому и сейчас находится на аппарате ИВЛ. Сначала его госпитализировали в больницу Омска, а затем перевезли в берлинскую клинику Шарите. Российские медики сообщали, что не нашли в крови политика следов ядов, однако их немецкие коллеги заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Теги:
sn, евросоюз, навальный, отравление
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