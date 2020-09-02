Меркель: Навальный стал жертвой преступления, кто-то пытался заставить его замолчать

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, комментируя состояние российского оппозиционера Алексея Навального, подтвердила, что политика отравили ядом из группы «Новичок».

По ее словам, в клинике «Шарите», где обследуют Навального, работали токсикологи бундесвера, которые и провели анализ проб политика.

«Лаборатория бундесвера сейчас пришла к ясному однозначному выводу — Навальный стал жертвой отравления боевым нервно-паралитическим веществом группы "Новичок". Навальный стал жертвой преступления, кто-то пытался заставить его замолчать», — заявила канцлер ФРГ на пресс-конференции, ее слова приводит портал Focus.

Меркель добавила, что преступление против Навального направлено и против фундаментальных ценностей и прав, которые отстаивает Евросоюз. Берлин ждет ответов от Москвы, подчеркнула канцлер, добавив, что Германия доложит о результатах расследования партнерам по НАТО и ЕС.

В свою очередь в МИД России заявили, что посол России в Германии спросил у своих немецких коллег о наличии доказательств отравления Навального, но ответов так и не получил. В министерстве такой подход назвали «мегафонной дипломатией».

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Напомним, что Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа. Лайнер, на котором летел политик, совершил экстренную посадку в Омске, там Навального госпитализировали в местную больницу. Он впал в кому. Политик уже 14 дней находится на аппарате ИВЛ.

Омские медики отрицали, что его отравили, и сообщали, что не нашли в крови Навального следов ядов, однако немецкие медики после обследования политика заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.