Клиника: Алексей Навальный остается на ИВЛ в реанимации

Алексей Навальный после отравления остается на искусственной вентиляции легких в реанимации. Об этом сообщили в берлинской клинике «Шарите», где обследуют политика.

Симптомы отравления ингибиторами холинэстеразы идут на спад из-за постепенной регенерации активности фермента. Однако состояние Навального по-прежнему требует серьезного подхода.

«Можно рассчитывать на долгий период протекания болезни. Долгосрочные последствия тяжелого отравления по-прежнему не исключаются», — добавили в клинике.

Ранее в среду представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт заявил, что в крови политика нашли яд из группы «Новичок». В связи с новыми обстоятельствами Германия вызовет посла России для беседы и сообщит о результатах исследований партнерам в ЕС и НАТО.

Отметим, Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва 20 августа. Лайнер, на котором летел политик, совершил экстренную посадку в Омске, там Навального госпитализировали в местную больницу. Он впал в кому. Политик уже 14 дней находится на аппарате ИВЛ.

Омские медики отрицали, что его отравили, и сообщали, что не нашли в крови Навального следов ядов, однако немецкие медики после обследования политика заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.