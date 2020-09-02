действуй
Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту
Материалы
Рубрики
Темы
- Политический разбой в России. Хроника5 материалов
- Главные тексты недели11 материалов
- Беларусь: лица протеста. Тексты Ильи Азара15 материалов
Свежий выпуск
№ 95 от 2 сентября 2020Читать номер
Рубль резко подешевел после заявления ФРГ об отравлении Навального
Рубль отреагировал падением к доллару и евро после заявления правительства Германии об отравлении Алексея Навального веществом из группы «Новичок», следует из данных на сайте Московской биржи.
Так, курс доллара вырос на 1,9 рубля и достиг отметки в 75,32 рубля (по состоянию на 17:40 по московскому времени). Курс евро к рублю также продолжает расти и по состоянию на 17:40 по московскому времени он составляет 89,2 рублей (рост произошел на 1,53 рубля).
Ранее в среду представитель правительства ФРГ Штефан Зайберт заявил, что в крови Навального, который сейчас обследуется в берлинской клинике «Шарите», нашли яд из группы «Новичок». В связи с новыми обстоятельствами Германия вызовет посла России для беседы и сообщит о результатах исследований партнерам в ЕС и НАТО.В правительстве Германии призвали российское правительство объяснить произошедшее.
Напомним, 20 августа Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва, в связи с чем лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где Навального и госпитализировали. Он впал в кому. Омские медики не раз уверяли, что не нашли в анализах Навального следов отравляющих веществ, однако немецкие медики заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Следственный комитет России, куда соратники Навального обратились с требованием возбудить уголовное дело об отравлении, до сих пор не отреагировал на их обращение.