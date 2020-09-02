СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства предпринимателя Зори

Следственный комитет предъявил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу обвинение в организации убийства хабаровского предпринимателя Евгения Зори. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отметим, это стало возможным после того, как суд первой инстанции разрешил возобновить расследование по делу политика от 2004 года. Именно из-за старого постановления СК два месяца не мог предъявить Фургалу обвинение по ключевому эпизоду дела — убийству бизнесмена Зори, так как следственный отдел городской прокуратуры Хабаровска еще 15 лет назад признал Фургала непричастным к этому преступлению.

«После убийства Евгения Зори на первоначальном этапе Сергей Фургал задерживался в качестве подозреваемого. Задержание обосновывалось показаниями свидетелей и другими материалами следствия. Однако спустя непродолжительное время уголовное преследование в отношении него было необоснованно прекращено», — заявили в СК.

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Напомним, Сергея Фургала арестовали 9 июля, он сейчас находится под арестом в СИЗО «Лефортово» по обвинению в организации убийств предпринимателей в середине 2004-2005 годов. Президент России Владимир Путин снял Фургала с должности «в связи с утратой доверия», сейчас его пост временно занял однопартиец Фургала, бывший депутат Госдумы от партии ЛДПР Михаил Дегтярев.

На фоне ареста Фургала в Хабаровском крае начались масштабные протесты. Жители региона уже восьмую неделю подряд продолжают выходить на многочисленные акции в поддержку арестованного чиновника. Демонстранты требуют в том числе судить бывшего чиновника в Хабаровске.