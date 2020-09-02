Следствие ограничило адвоката Павлова в комментариях по делу журналиста Сафронова

Адвокат, руководитель правозащитного объединения «Команда 29» Иван Павлов, представляющий интересы подозреваемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова, заявил, что больше не сможет подробно комментировать ход расследования. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на самого адвоката.

«Я теперь несколько ограничен в свободе слова. Дело в том, что следователь Александр Чабан [...] и предложил мне дать подписку о неразглашении данных предварительного расследования. Я, как и мои коллеги, отказался дать подписку, после чего был составлен соответствующий акт, который некоторые правоведы расценивают как подписку. То есть теперь я предупрежден об уголовной ответственности за разглашение данных предварительного расследования», — сообщил Павлов.

Ранее региональные управления Минюста в Москве и Санкт-Петербурге направили в адвокатские палаты представления о возбуждении дисциплинарного производства в отношении адвокатов Сафронова — Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина, Олеги Елисеевой и Ивана Павлова — хотя последний не давал подписку о неразглашении по делу Сафронова, объясняя это отсутствием секретных документов в материалах дела. Поводом для представлений стали обращения ФСБ. Павлов сообщал, что следствие стало требовать подписки со всего окружения Сафронова, чтобы «заткнуть им рот».

Дисциплинарное производство может грозить адвокатам серьезным наказанием вплоть до лишения статуса.

Следствие, тем не менее, утверждает, что защитники незаконно отказались дать подписки о неразглашении данных предварительного расследования.

Напомним, 2 сентября Лефортовский суд Москвы продлил Сафронову арест до 7 декабря.

Бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» задержали утром 7 июля и отправили под арест в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки. По версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает, связывает обвинение со своей журналистской деятельностью и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Экс-журналисту и советнику «Роскосмоса» предлагали пойти на сделку со следствием, но он также от этого отказался.