Правительство Германии: в организме Навального нашли следы яда из группы «Новичок»

В организме политика Алексея Навального нашли следы яда из группы «Новичок». Об этом заявил представитель правительства Германии Штефан Зайберт.

«По заданию университетской клиники Шарите в Берлине лаборатория Бундесвера провела токсикологические исследования анализов Алексея Навального. Так специалисты обнаружили однозначные доказательства применения нервно-паралитического боевого вещества из группы "Новичок"», — говорится в заявлении правительства ФРГ.

В связи с новыми обстоятельствами Германия вызовет посла России для беседы, а также сообщит о результатах исследований партнерам в ЕС и НАТО. В свете ответных возражений России Германия проработает соответствующую реакцию совместно с партнерами, добавил Зайберт.

«То, что Алексей Навальный стал в России жертвой атаки химическими боевыми веществами, — шокирующее событие. Федеральное правительство Германии осуждает это нападение самым строгим образом. Российское правительство должно немедленно объясниться в связи с происшествием», — отмечают в немецком кабмине.

Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель также обсудила ситуацию с отравлением Навального с министром финансов Шольцом, главой МИД Маасом, министром внутренних дел Зеехофером, министром юстиции Ламбрехтом, министр обороны Крамп-Карренбауэром, а также главой ведомства канцлера профессором Брауном; в ходе встречи они договорились о дальнейших шагах.

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо на борту самолета Томск-Москва, в связи с чем лайнер совершил экстренную посадку в Омске, где Навального и госпитализировали. Он впал в кому.

Омские медики не раз утверждали, что не нашли в анализах Навального следов отравляющих веществ, однако немецкие медики клиники Шарите,куда политика смогли доставить благодаря усилиям родственников и соратников, заявили об интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.

Следственный комитет России, куда Фонд борьбы с коррупцией обратился с требованием возбудить уголовное дело об отравлении Навального, до сих пор не отреагировал на их обращение.