Следственный комитет ужесточил обвинение экс-полицейским по делу Голунова

Следственный комитет ужесточил обвинение бывшим полицейским, обвиняемым в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщил адвокат журналиста Сергей Бадамшин в своем телеграм-канале.

По информации защитника, им добавлена статья — совершение преступления организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК).

Следствие установило, что для совершения преступлений обвиняемые объединились в организованную группу. Отметим, полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Напомним, Голунова задержали в июне прошлого года по делу о наркотиках и отправили под домашний арест. Сам Голунов говорил, что запрещенные вещества ему подбросили. Спустя несколько дней журналиста освободили из-под домашнего ареста, а его уголовное преследование прекратили.

Всего в рамках дела о задержании Голунова у Цветного бульвара в Москве в июне 2019 года проходят пять бывших оперативников из УВД по ЗАО Москвы. По версии центрального аппарата СК, они сами приобрели и подложили Голунову наркотики, а после обвинили его в подготовке к их сбыту. Четверо полицейских — Роман Феофанов, Игорь Ляховец, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев — с января остаются под стражей, а Дениса Коновалова, признавшего вину и давшего показания против своего бывшего начальника Игоря Ляховца, в феврале отпустили под домашний арест.

В прошлом году Голунов предполагал, что возбуждение дела в отношении него может быть с его расследованием о ритуальном бизнесе, и заявлял, что намерен добиваться от следствия справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.