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№ 95 от 2 сентября 2020Читать номер
Шихан Куштау объявлен памятником природы
Власти Башкирии объявили шихан Куштау, из-за угрозы уничтожения которого в республике произошли столкновения, памятником природы регионального значения. Соответствующее постановление правительства подписал глава республики Радий Хабиров.
«Согласно документу, в целях сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения «Гора Куштау». Постановлением утверждаются границы и режим особой охраны территории памятника природы», – говорится на сайте правительства.
Решение о присвоении шихану статуса памятника было принято после длительного конфликта. В начале августа на Куштау поднялась техника «Башкирской содовой компании»: предприятие планировало срыть гору ради добычи известняка. Однако против уничтожения шихана выступили тысячи жителей Башкирии. Несколько раз противостояние переходило в горячую фазу – перерастало в столкновения между защитниками горы и охранниками содовой компании, на стороне которых выступали правоохранительные органы и «титушки».
16 августа глава Башкирии Радий Хабиров прибыл на Куштау и заявил, что останавливает разработку горы. Впоследсвтии президент Владимир Путин раскритиковал функционеров «Башкирской содовой компании» за то, что они не вкладывают деньги в развитие республики и усомнился в законности отчуждения государственного пакета акций предприятия.
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