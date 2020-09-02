Власти Башкирии объявили шихан Куштау, из-за угрозы уничтожения которого в республике произошли столкновения, памятником природы регионального значения. Соответствующее постановление правительства подписал глава республики Радий Хабиров.

«Согласно документу, в целях сохранения редких видов растений, животных и уникальных природных ландшафтов шихан Куштау объявлен памятником природы регионального значения «Гора Куштау». Постановлением утверждаются границы и режим особой охраны территории памятника природы», – говорится на сайте правительства.

Решение о присвоении шихану статуса памятника было принято после длительного конфликта. В начале августа на Куштау поднялась техника «Башкирской содовой компании»: предприятие планировало срыть гору ради добычи известняка. Однако против уничтожения шихана выступили тысячи жителей Башкирии. Несколько раз противостояние переходило в горячую фазу – перерастало в столкновения между защитниками горы и охранниками содовой компании, на стороне которых выступали правоохранительные органы и «титушки».

16 августа глава Башкирии Радий Хабиров прибыл на Куштау и заявил, что останавливает разработку горы. Впоследсвтии президент Владимир Путин раскритиковал функционеров «Башкирской содовой компании» за то, что они не вкладывают деньги в развитие республики и усомнился в законности отчуждения государственного пакета акций предприятия.