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№ 95 от 2 сентября 2020Читать номер
Полиция прекратила дело против 85-летнего пенсионера, покончившего с собой после обвинений в хранении наркотиков из-за куста конопли
Полиция прекратила уголовное дело по статье за незаконное хранение наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ) в отношении 85-летнего жителя Кабардино‑Балкарии Николая Захарченко в связи с «малозначительностью». Он покончил с собой после того, как силовики нашли у него в огороде куст конопли. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на адвоката Руслана Ельмирзокова, представляющего интересы жены покойного.
«Следователь СУ МВД по КБР принял решение о прекращении уголовного дела в отношении моего подзащитного, руководствуясь ст. 14 Уголовного кодекса России. Речь идет о положении, когда действие не является преступлением, хотя формально содержатся его признаки, но в силу малозначительности само действие не представляет общественной опасности»,— заявил «Ъ» адвокат.
Ельмирзоков отметил, что прекращение уголовного дела фактически реабилитирует покойного Захарченко.
Для проверки обоснованности обыска дело передано в прокуратуру Урванского района, добавил адвокат.
Напомним, Захарченко обвинили в изготовлении наркотических средств в крупном размере из-за того, что у него на участке вырос куст конопли.
Пенсионер заявлял силовикам, что он не понимает, о чем идет речь, ведь растение он просто сорвал с огорода для того, чтобы потом пустить это на корм кроликам. Взвесив куст со стеблями и корнями, эксперты насчитали в нем 921 грамм наркотических веществ.
Через три дня после визита полицейских на участок Захарченко покончил с собой.