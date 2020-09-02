Протестующие в Болгарии попытались помешать открытию осенней сессии парламента

Протестующие против действий правительства Болгарии 2 сентября попытались помешать открытию осенней сессии парламента, сообщает телеканал bTV.

Акция, которую участники протеста назвали «Великое народное восстание», прошла на фоне продолжающихся в течение 55-ти дней непрерывных протестов по всей стране, участники которых требуют отставки генерального прокурора и правительства во главе с Бойко Борисовым.

Протестующие использовали призыв правящей партии ГЕРБ созвать «Великое народное собрание для изменения конституции».

Выступая перед депутатами парламента, президент Болгарии Румен Радев заявил, что «настоящий парламент находится перед его зданием». После этих слов зал заседаний опустел почти наполовину: его демонстративно покинули фракции партий ГЕРБ и «Воля».

Радев добавил, что людей вывело на улицы не отсутствие новой Конституции: «Я ожидаю, что болгарский парламент больше не будет выполнять роль обслуживающего персонала премьер-министра, не будет менять общественную повестку дня и осквернять парламентаризм неграмотными упражнениями по принятию новой Конституции в целях спасения правительства», — заявил президент.

По его словам, дебаты об изменении основного закона должны состояться, но после досрочных перевыборов парламента и назначения нового кабинета министров. Вариант с экспертным правительством неприемлем, потому что оно станет «марионеткой нынешней власти», добавил он.

Глава столичной полиции Георгий Хаджиев заявил, что при обострении ситуации полиция готова применить против протестующих физическую силу, и призвал участников протеста к «спокойствию и гражданскому миру».

По завершении заседания парламента его депутаты покидали здание под охраной полиции. Согласно сообщению Болгарского национального радио, организаторы протестов заявляют, что ситуация обостряется, и ожидается, что акции протеста с новой силой возобновятся в ряде крупных городов Болгарии.

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Напомним, до сих пор все антиправительственные акции проходили мирно и состояли главным образом в блокаде центральных перекрестков и государственных зданий в столице и ряде городов. Как показал самый последний опрос социологического агентства Gallup, 62% болгар поддерживают протесты, за отставку правительства выступают 58,9%, проведения досрочных выборов желает половина опрошенных.