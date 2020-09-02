Суд продлил арест обвиняемому в госизмене журналисту Ивану Сафронову

Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца арест советника главы «Роскосмоса», экс-журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене (ст. 275 УК). Об этом «Новой» сообщили в пресс-службе суда.

Фото: пресс-служба Лефортовского суда

Ранее стало известно, что более 140 человек, среди которых известные журналисты, политики и общественные деятели, подписали поручительства за Сафронова. Адвокат говорил, что планирует использовать положительные характеристики на заседании о продлении меры пресечения.

Бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» задержали утром 7 июля и отправили под арест в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России.

Детали обвинения ФСБ не раскрывает даже адвокатам до окончания предварительного следствия. Сам Сафронов свою вину не признает и отказывается давать показания, пока ему не уточнят суть предъявленных обвинений. Экс-журналисту и советнику «Роскосмоса» предлагали пойти на сделку со следствием, но он также от этого отказался.

Сафронов, адвокаты и его бывшие коллеги считают, что обвинения связаны с его журналистской деятельностью. ФСБ это отрицает.