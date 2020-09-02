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№ 95 от 2 сентября 2020Читать номер
В Татарстане задержали юриста ФБК Владлена Лося. Ранее там напали на сотрудника ФБК Албурова и съемочную группу фонда
В Казани люди в штатском, представившиеся сотрудниками Центра «Э», задержали юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владлена Лося. Его остановили на улице, посадили в машину и увезли. Об этом сообщил сотрудник ФБК Георгий Албуров в своем твиттере.
Албуров добавил, что юриста ФБК «похитили на машине, на которой номера держатся прищепкой».
Напомним, это не первое задержание сотрудников фонда в Татарстане. 31 августа там на Албурова и его съемочную группу напали неизвестные и отобрали у них всю технику.
Албуров тогда сообщил, что команда ФБК приехала в Татарстан, чтобы сделать расследование из цикла региональных расследований, посвященное «одному важному человеку». Во время съемки, по словам Албурова, за сотрудниками ФБК началась погоня: два квадроцикла перекрыли им дорогу и в итоге заблокировали их.
В тот же день команда Алексея Навального опубликовала первое расследование из поездки политика по Сибири. Как сообщается на сайте ФБК, оно посвящено коррупции членов «Единой России» — депутатов местного городского парламента. Расследование было снято еще до отравления политика, который сейчас находится в клинике «Шарите».
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