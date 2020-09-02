Дептранс Москвы пообещал ввести оплату проезда в метро по скану лица

Система видеонаблюдения заработала с 1 сентября на всех станциях столичного метро, и она впоследствии позволит осуществлять оплату проезда по скану лица. Об этом дептранс Москвы сообщил в своем телеграм-канале.

По словам ведомства, это будет осуществляться с помощью системы FacePay: «Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября — и сразу расскажем о промежуточных итогах», — добавили там.

Когда может заработать такая система, в дептрансе не уточнили.

Ведомство добавило, что, по его мнению, такое видеонаблюдение поможет также отслеживать загруженность поездов: «Информация будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны — особенно это актуально после пандемии».

Впрочем, эксперты заявляли о недостатках системы наблюдения в Москве. Так, «Роскомсвобода» выпустила доклад о работе системы уличного наблюдения и пришла к выводу, что за полгода работы системы чиновники так и не остановили утечки данных с московских камер, а неавторизованный доступ к технологиям распознавания лиц позволяют следить за любым жителем столицы, и эта информация свободно продается в даркнете.

Напомним, ранее стало известно, что Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы разыграл контракт на сумму более чем 3 миллиарда рублей для оказания услуг по передаче потокового видео, и по документам, которые опубликованы на сайте Госзакупок, мэрия Москвы имеет право транслировать данные с камер наблюдения в открытом доступе в интернете и даже продавать их.