Суд в Екатеринбурге оштрафовал участника пикета в поддержку Хабаровска за отсутствие маски. Скрывать лица пикетирующим запрещает закон

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал активиста Дениса Гауэрта на 1 000 рублей за проведение одиночного пикета без защитной медицинской маски. Это уже второе наказание, вынесенное Гауэрту по итогам акции в поддержку жителей Хабаровска.

По словам защитника Гауэрта Романа Качанова, его доверитель, проводя 1 августа на Октябрьской площади одиночный пикет с плакатом «Хабаровск, мы с тобой», руководствовался в своих действиях требованиями Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (от 19.06.2004 N 54-ФЗ), который прямо запрещает участнику публичного мероприятия скрывать свое лицо, «в том числе использовать маски, средства маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения установления личности».

На заседании суда выяснилось, что указ губернатора Свердловской области об обязательном ношении медицинской маски в общественных местах закону «о митингах» противоречит. Судья, сославшись на «режим повышенной готовности», введенный указом губернатора, посчитала, что в условиях пандемии важнее соблюдать решения местных властей.

Юристы отмечают, что приоритет решений местных властей над федеральными законами может иметь место только при введении режима чрезвычайной ситуации. Однако на территории Свердловской области такой режим не вводился.

При вынесении решения судья Екатерина Гейгер сослалась на Нью-Йоркскую Конвенцию по борьбе с бомбовым терроризмом от 18 декабря 1997 года: с помощью нее судья дала определение общественного места. Днем ранее та же судья признала личный автомобиль пикетчика Николая Улитина «быстровозводимой сборно-разборной конструкцией».

Напомним, Денис Гауэрт был с применением силы задержан полицией 1 августа во время одиночного пикета в поддержку Хабаровска. В отношении него было составлено сразу три административных протокола: за нарушения при проведении массового мероприятия, за неповиновение законным требованиям сотрудника полиции и за отсутствие защитной маски в общественном месте. За невыполнение требований сотрудника полиции Денис Гауэрт уже отбыл 5 суток административного ареста.

Елена Шукаева