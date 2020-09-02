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№ 95 от 2 сентября 2020

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Из-за трехдневного голосования для российских школьников решили устроить занятия на открытом воздухе 

Общество1

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Из-за сентябрьского трехневного голосования учащиеся, в чьих школах будут располагаться избирательные участки, будут заниматься на улице, а некоторых отправят на трехдневные каникулы. О том, как будут организованы выборы в образовательных учреждениях разных регионов, рассказал «Коммерсант». 

По данным издания, в министерстве просвещения не было четкого плана, что делать с учащимися, у которых в пятницу 11 сентября — обычный учебный день. Поэтому каждый регион решает проблему по своему усмотрению.

Так, школьников Иркутской области попросят провести день на улице — для них устроят «день здоровья». В Белгородской, Оренбургской и Пензенской областях учителя поведут детей на экскурсии и в театры. 

В школах Воронежской и Липецкой областях учеников переведут на дистанционное обучение, а в Татарстане уроки географии, истории, биологии и русского языка пройдут в библиотеках. В Пермском крае решили и вовсе освободить школьников от занятий. 

Напомним, этой осенью 18 регионов будут выбирать губернаторов, также в стране пройдет 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы гордум в 22 столицах субъектов федерации. Основной день голосования — воскресенье 13 сентября, однако граждане смогут проголосовать досрочно — в пятницу и в субботу.

Теги:
sn, регионы, голосование, школа
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