В Москве умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова. Об этом Интерфаксу сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров.

Актриса скончалась за день до своего 75-летия. О причинах смерти не сообщается.

Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года. В 1966 году она окончила Школу-студии МХАТ и начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, затем Театре имени Маяковского и Малом театре.

Актриса также играла в кино и стала известной по роли учительницы английского языка Натальи Гореловой в фильме «Доживем до понедельника» (1968). Она также снялась в фильмах «Каменный гость» (1967), «По собственному желанию» (1973), «Два капитана» (1976) и других.