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№ 95 от 2 сентября 2020Читать номер
В Москве умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова
В Москве умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова. Об этом Интерфаксу сообщил кинокритик Вячеслав Шмыров.
Актриса скончалась за день до своего 75-летия. О причинах смерти не сообщается.
Ирина Печерникова родилась 2 сентября 1945 года. В 1966 году она окончила Школу-студии МХАТ и начала работать в Московском театре им. Ленинского комсомола, затем Театре имени Маяковского и Малом театре.
Актриса также играла в кино и стала известной по роли учительницы английского языка Натальи Гореловой в фильме «Доживем до понедельника» (1968). Она также снялась в фильмах «Каменный гость» (1967), «По собственному желанию» (1973), «Два капитана» (1976) и других.
Из-за трехдневного голосования для российских школьников решили устроить занятия на открытом воздухе
Из-за сентябрьского трехневного голосования учащиеся, в чьих школах будут располагаться избирательные участки, будут заниматься на улице, а некоторых отправят на трехдневные каникулы. О том, как будут организованы выборы в образовательных учреждениях разных регионов, рассказал «Коммерсант».
По данным издания, в министерстве просвещения не было четкого плана, что делать с учащимися, у которых в пятницу 11 сентября — обычный учебный день. Поэтому каждый регион решает проблему по своему усмотрению.
Так, школьников Иркутской области попросят провести день на улице — для них устроят «день здоровья». В Белгородской, Оренбургской и Пензенской областях учителя поведут детей на экскурсии и в театры.
В школах Воронежской и Липецкой областях учеников переведут на дистанционное обучение, а в Татарстане уроки географии, истории, биологии и русского языка пройдут в библиотеках. В Пермском крае решили и вовсе освободить школьников от занятий.
Напомним, этой осенью 18 регионов будут выбирать губернаторов, также в стране пройдет 11 кампаний по выборам заксобраний и выборы гордум в 22 столицах субъектов федерации. Основной день голосования — воскресенье 13 сентября, однако граждане смогут проголосовать досрочно — в пятницу и в субботу.