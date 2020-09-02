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№ 95 от 2 сентября 2020Читать номер
В России выявили еще 4 952 заболевших коронавирусом
За последние сутки в России выявили 4 952 заболевших коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Общее число заразившихся достигло 1 005 000.
В Москве выявили 625 заболевшего COVID-19, в Санкт-Петербурге — 189, в Московской области — 158, в Нижегородской и Ростовской областях — 147 и 145. ТАСС отмечает, что число выявляемых случаев уже 18 дней колеблется между 4 700 и 5 000 в сутки.
За последние сутки в стране зафиксировали 115 летальных исходов, из них 12 пациентов скончались в Москве и 21 — в Петербурге. Число умерших за все время пандемии в России достигло 17 414. Выздоровели 821 169 человека, 166 417 — продолжают лечение.
Теги:nt, коронавирус
Министр экологии Красноярского края подал в отставку
Министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин подал в оставку на фоне чреды экологических ЧП под Норильском. Глава региона освободил его от должности, сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Кресло главы регионального министерства Корчашкин занимал около полутора лет. До этого он был мэром Зеленогорска. После его увольнения обязанности министра будет временно исполнять его заместитель Павел Борзых.
Корчашкин подал в отставку на фоне сложной экологической обстановки в крае. Красноярский край остается регионом с самым загрязненным воздухом: по данным экспертов, в 2019 году на него пришлось 2,4 миллиона тонн вредных выбросов с предприятий.
Ситуацию усугубила и катастрофа под Норильском: в конце мая на одном из предприятий «Норникеля» произошел разлив более 20 тысяч тонн солярки. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 миллиардов рублей.