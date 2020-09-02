Министр экологии Красноярского края подал в отставку

Министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин подал в оставку на фоне чреды экологических ЧП под Норильском. Глава региона освободил его от должности, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Кресло главы регионального министерства Корчашкин занимал около полутора лет. До этого он был мэром Зеленогорска. После его увольнения обязанности министра будет временно исполнять его заместитель Павел Борзых.

Корчашкин подал в отставку на фоне сложной экологической обстановки в крае. Красноярский край остается регионом с самым загрязненным воздухом: по данным экспертов, в 2019 году на него пришлось 2,4 миллиона тонн вредных выбросов с предприятий.

Ситуацию усугубила и катастрофа под Норильском: в конце мая на одном из предприятий «Норникеля» произошел разлив более 20 тысяч тонн солярки. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 миллиардов рублей.