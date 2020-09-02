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№ 95 от 2 сентября 2020

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Министр экологии Красноярского края подал в отставку

Общество321

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Министр экологии Красноярского края Павел Корчашкин подал в оставку на фоне чреды экологических ЧП под Норильском. Глава региона освободил его от должности, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Кресло главы регионального министерства Корчашкин занимал около полутора лет. До этого он был мэром Зеленогорска. После его увольнения обязанности министра будет временно исполнять его заместитель Павел Борзых.

Корчашкин подал в отставку на фоне сложной экологической обстановки в крае. Красноярский край остается регионом с самым загрязненным воздухом: по данным экспертов, в 2019 году на него пришлось 2,4 миллиона тонн вредных выбросов с предприятий.

Ситуацию усугубила и катастрофа под Норильском: в конце мая на одном из предприятий «Норникеля» произошел разлив более 20 тысяч тонн солярки. Нефтепродукты попали в почву и водоемы, Росприроднадзор оценил ущерб экологии почти в 148 миллиардов рублей.

Теги:
sn, красноярский край, министр, норильск, экология

Более 140 человек поручились за журналиста Ивана Сафронова

Общество475

475
 

Более 140 человек подписали поручительства за арестованного бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который стал фигурантом дела о госизмене. Об этом РБК сообщил его адвокат Иван Павлов. 

«Одних только поручительств — более сотни. Будем их использовать», — рассказал он, добавив, что планирует использовать положительные характеристики на судебном заседании о продлении экс-журналисту ареста, которое пройдет сегодня. 

Поручительства за Сафронова подписали спецкор «Новой газеты» Илья Азар, советник ректора НИУ ВШЭ Вера Ситнина, правозащитница Светлана Ганнушкина, главреды РБК и «Медузы» Петр Канаев и Иван Колпаков, а также многие другие журналисты, независимые депутаты, политики и общественные деятели. 

«Знаю Ивана Сафронова с 2007 года. Он был моим студентом в Высшей школе экономики. Мы также общались с Иваном после окончания им вуза. Иван Сафронов честный парень. И это самое главное», — цитирует РБК текст поручительства директора благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой. 

Бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» задержали утром 7 июля, сейчас он находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сам Сафронов свою вину не признает.

Теги:
sn, поручительство, госизмена, сафронов иван
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