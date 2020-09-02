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№ 95 от 2 сентября 2020

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Более 140 человек поручились за журналиста Ивана Сафронова

Общество1

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Более 140 человек подписали поручительства за арестованного бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который стал фигурантом дела о госизмене. Об этом РБК сообщил его адвокат Иван Павлов. 

«Одних только поручительств — более сотни. Будем их использовать», — рассказал он, добавив, что планирует использовать положительные характеристики на судебном заседании о продлении экс-журналисту ареста, которое пройдет сегодня. 

Поручительства за Сафронова подписали спецкор «Новой газеты» Илья Азар, советник ректора НИУ ВШЭ Вера Ситнина, правозащитница Светлана Ганнушкина, главреды РБК и «Медузы» Петр Канаев и Иван Колпаков, а также многие другие журналисты, независимые депутаты, политики и общественные деятели. 

«Знаю Ивана Сафронова с 2007 года. Он был моим студентом в Высшей школе экономики. Мы также общались с Иваном после окончания им вуза. Иван Сафронов честный парень. И это самое главное», — цитирует РБК текст поручительства директора благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой. 

Бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» задержали утром 7 июля, сейчас он находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сам Сафронов свою вину не признает.

Теги:
sn, поручительство, госизмена, сафронов иван
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