Более 140 человек поручились за журналиста Ивана Сафронова

Более 140 человек подписали поручительства за арестованного бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, который стал фигурантом дела о госизмене. Об этом РБК сообщил его адвокат Иван Павлов.

«Одних только поручительств — более сотни. Будем их использовать», — рассказал он, добавив, что планирует использовать положительные характеристики на судебном заседании о продлении экс-журналисту ареста, которое пройдет сегодня.

Поручительства за Сафронова подписали спецкор «Новой газеты» Илья Азар, советник ректора НИУ ВШЭ Вера Ситнина, правозащитница Светлана Ганнушкина, главреды РБК и «Медузы» Петр Канаев и Иван Колпаков, а также многие другие журналисты, независимые депутаты, политики и общественные деятели.

«Знаю Ивана Сафронова с 2007 года. Он был моим студентом в Высшей школе экономики. Мы также общались с Иваном после окончания им вуза. Иван Сафронов честный парень. И это самое главное», — цитирует РБК текст поручительства директора благотворительного фонда «Русь сидящая» Ольги Романовой.

Бывшего журналиста и советника главы «Роскосмоса» задержали утром 7 июля, сейчас он находится под арестом в СИЗО «Лефортово». Сафронова обвиняют в шпионаже в пользу чешской разведки: по версии силовиков, он якобы передавал сведения о военно-техническом сотрудничестве, обороне и безопасности России. Сам Сафронов свою вину не признает.