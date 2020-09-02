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Российские силовики в Беларуси закончат историю дружбы наших народов. Нельзя вводить! Петиция президенту
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№ 95 от 2 сентября 2020Читать номер
Что произошло за ночь 2 сентября. Коротко
Общество1 219
«Новая газета»редакция
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- Несколько десятков сотрудников СМИ с плакатами приехали к РУВД, где оставили на ночь до суда задержанных во время работы на акции протеста журналистов TUT.BY, «Комсомольской правды — Беларусь» и БелПан. Задержанных обвиняют в участии в несанкционированной акции (23.34 КоАП РБ)несмотря на то, что на них были синие жилеты с надписью ПРЭСА, бейджы с фото и названием издания, которое они представляют.
- Александр Лукашенко заявил, что бывший директор Купаловского театра и экс-министр культуры Павел Латушко «перешел красную линию», вступив в Координационный совет. По словам Лукашенко, он относился к Латушко «по-отечески» и «помогал» ему занять высокие государственные посты.
- Более 140 журналистов и политиков подписали личные поручительства за Ивана Сафронова, советника главы «Роскосмоса», бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей». Сегодня Лефортовский суд Москвы рассмотрит ходатайство о продлении ареста Сафронова, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене.
- В Москве умерла заслуженная артистка РСФСР Ирина Печерникова. Актриса, наиболее известная по роли в фильме «Доживем до понедельника» (1968), скончалась за день до своего 75-летия. О причинах смерти не сообщается.
- В Москве за сутки умерли 12 пациентов с COVID-19. Общее число смертей среди заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Москве достигло 4 844.
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Теги:беларусь, лукашенко, коронавирус
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