Умер актер Борис Клюев

На 77-ом году жизни умер народный артист России Борис Клюев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Малый театр.

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«Он был тяжело болен», — сказала директор театра Тамара Михайлова, уточнив, что у актера было онкологическое заболевание. По ее словам, время и место похорон сообщат позже.

Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В 1969 году он окончил театральное училище имени Щепкина и начал работать в Малом театре, где оставался одним из ведущих актеров до середины 2010-х годов.

Параллельно актер снимался в кино и сериалах. Он известен по ролям графа Рошфора в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979 год), Майкрофта Холмса в серии телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986) и Николая Петровича в комедийном телесериале «Воронины».