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№ 94 от 31 августа 2020Читать номер
Умер актер Борис Клюев
На 77-ом году жизни умер народный артист России Борис Клюев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Малый театр.
«Он был тяжело болен», — сказала директор театра Тамара Михайлова, уточнив, что у актера было онкологическое заболевание. По ее словам, время и место похорон сообщат позже.
Борис Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. В 1969 году он окончил театральное училище имени Щепкина и начал работать в Малом театре, где оставался одним из ведущих актеров до середины 2010-х годов.
Параллельно актер снимался в кино и сериалах. Он известен по ролям графа Рошфора в фильме «Д'Артаньян и три мушкетера» (1979 год), Майкрофта Холмса в серии телефильмов «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» (1979-1986) и Николая Петровича в комедийном телесериале «Воронины».
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Жителя Перми осудили на 200 часов работ за реабилитацию нацизма из-за размещения фото Власова на сайте «Бессмертного полка»
Александра Семеноваспециально для «Новой»
Пермский краевой суд признал виновным в реабилитации нацизма и назначил 200 часов обязательных работ 19-летнему Данииу Симанову, который в мае разместил на сайте акции «Бессмертный полк» фото генерала Андрея Власова. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Симанов свою вину признал, дело рассматривалось в особом порядке, в качестве гособвинителя выступал прокурор Пермского края Андрей Юмшанов.
СК возбудил прядка 10 дел по статье «Реабилитация нацизма» (354.1 УК) за публикации фото нацистов на сайте проходившей онлайн акции «Бессмертный полк». В том числе, под следствием оказались трое пермяков. Приговор Даниилу Симанову —первый в России из этой группы дел.