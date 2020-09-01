Судебные приставы заблокировали 30,3 млн рублей на счетах ФБК по решению суда в пользу Пригожина

Судебные приставы заблокировали на счетах Фонда борьбы с коррупцией 30,3 млн рублей по решению суда в пользу олигарха Евгения Пригожина. Об этом сообщил директор ФБК Иван Жданов.

«Баланс ушел в минус на 30 с лишним млн [рублей]. Но это не значит, что сделать счет в минус 30 млн — это взыскать их. <...> Те деньги, которые еще поступают на счет «старого ФБК» должны списываться в порядке очередности платежей: сначала зарплаты и налоги, а потом долги перед приставами», — пояснил Жданов.

Накануне юрист ФБК Любовь Соболь сообщила, что приставы взыскали с нее 34 миллиона рублей, и поскольку таких средств на ее счету не было, баланс ее карты ушел в минус.

Списание произошло вскоре после того, как Пригожин заключил с компанией «Московский школьник» договор уступки требования. Это означало, что Алексей Навальный, Любовь Соболь и Фонд борьбы с коррупцией теперь должны выплатить олигарху лично почти 88 миллионов рублей, которые ранее отсудил «Московский школьник».

Напомним, такую сумму Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Навального, Соболь и ФБК в октябре прошлого года по иску компании. «Московский школьник» подал иск о клевете из-за расследования, в котором говорилось о причастности комбината питания к массовым отравлениям воспитанников школ и детских садов.

Заключение договора с предприятием Пригожин объяснил желанием рассчитаться с «клеветниками» из ФБК и «раздеть и разуть» Соболь и Навального. То, что политик впал в кому и на тот момент уже находился в реанимации, бизнесмена не смутило. «Если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок», — пообещал Пригожин.