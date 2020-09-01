Тюменский суд закрыл уголовное дело сына главы МЧС Свердловской области. Его обвиняли в организации проституции

Тюменский суд закрыл уголовное дело в отношении сына начальника МЧС по Свердловской области Виктора Теряева. Виталия Теряева обвиняли в организации занятия проституцией (ч.1 ст. 241 УК РФ). По данной статье обвиняемому грозило до 5 лет лишения свободы. Минимальный размер наказания – штраф в размере 100 тысяч рублей.

«Уголовное дело прекращено судом в связи с назначением ему судебного штрафа в размере 80 тысяч рублей» — сообщили сайту 72.RU в областной прокуратуре.

Полицейские задержали Виталия Теряева с подельниками в августе прошлого года. Мужчин обвинили в том, что они находили в интернете девушек, готовых зарабатывать на жизнь занятием проституцией, и развозили их по саунам, где девушки и оказывали услуги сексуального характера. С каждого клиента брали по 3000 рублей. Значительную часть выручки мужчины оставляли себе. Во время следствия в отношении Теряева была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В отношении соучастника сына высокопоставленного силовика суд еще не огласил приговор.

Виталий Теряев прописан в Тюмени, пишет Ura.ru. Молодой человек работал в качестве предпринимателя с 2014 года, официально оформив свою деятельность в качестве такси.

Исходя из данных, представленных на сайтах тюменских судов, дело в отношении Теряева оказалось единственным, прекращенным по данной уголовной статье. Ранее в отношении всех обвиняемых за сутенерство был вынесен обвинительный приговор. В виду прекращения уголовного преследования, сын высокопоставленного силовика является юридически не судимым.

В 2016 году Ленинский районный суд также прекратил уголовное дело в отношении Теряева Виталия Викторовича за кражу (ч. 2 ст. 158 УК РФ).