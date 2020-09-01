Пропавшего 11 августа минчанина нашли мертвым в парке 

Пропавшего 11 августа минчанина Александра Будницкого нашли мертвым в парке неподалеку от торгового центра «Рига». Об этом сообщает Tut.by.

За несколько часов до исчезновения 53-летний работник Минского завода шестерен рассказал своему соседу по общежитию, что собирается пойти к торговому центру «Рига», где в тот день происходили жесткие столкновения между протестующими и силовиками.

Коллеги Будницкого забили тревогу на следующий день, когда тот не вышел на работу. Они написали заявление в милицию о пропаже человека. По словам правоохранителей, мужчина якобы скончался от сердечного приступа, однако у его друзей к силовикам остается много вопросов: почему в людном месте никто не заметил тело умершего, а если его увезли сразу в морг — то почему при обращении в полицию им об этом не сообщили.

Это не первый случай с начала массовых протестов в Беларуси, когда люди пропадают, а затем их находят мертвыми. То же самое случилось с 28-летним Никитой Кривцовым, которого после исчезновения нашли повешенным в лесу, а также с членом избиркома Константином Шимшаковым — его тело достали из реки Неман. За несколько дней до исчезновения он отказался подписывать итоговый протокол о победе Александра Лукашенко на своем участке.