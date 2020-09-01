В МВД появилась группа по борьбе с манипулированием сознанием подростков

В МВД России создали специальную группу для пресечения попыток манипуляции сознанием подростков в интернете, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В рабочую группу вошли представители главного управления уголовного розыска и других подразделений МВД, которые будут анализировать информацию в интернете, выявлять неформальные молодежные объединения и пресекать противоправные действия со стороны их участников. Затем адреса таких страниц в интернете будут блокировать «в связи с деструктивным характером».

Как отмечаю в министерстве, в первую очередь речь идет о пропаганде субкультуры АУЕ, признанной Верховным судом экстремистской и запрещенной в России. Ранее в МВД уверяли, что последователи этого движения «могут стать боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, преступлений экстремистского проявления».

АУЕ — молодежная субкультура, название которой переводится как «арестантский уклад един» или «арестантское уркаганское единство». Представители этой субкультуры пропагандируют воровские и тюремные понятия криминальной среды, требуют соблюдения «воровского кодекса», взамен обещая поддержку и защиту в настоящем и будущем. Понятие АУЕ встречается как и обозначение воровского братства внутри колоний.

После запрета движения Верховным судом, действия лиц, пропагандирующих идеи АУЕ и склоняющих молодежь к криминальной деятельности, попадают под статью 282.1 УК РФ («Организация экстремистского сообщества»). Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы и штраф до 700 тысяч рублей.