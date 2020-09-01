Австрия разрешила потомкам жертв нацизма получать гражданство в упрощенном порядке 

В Австрии вступил в силу закон, позволяющий жертвам и потомкам жертв нацизма без лишних формальностей получать гражданство этой страны. Текст документа доступен в федеральной информационной правовой системе Австрии.

Теперь получить австрийский паспорт иностранцы смогут просто направив онлайн-анкету в миграционные органы. В ней нужно будет указать данные о предке, который стал жертвой нацистского режима.

Гражданство «по запросу» могут получить люди, покинувшие свой дом в Австрии и на других территориях бывшей Австро-Венгерской империи из-за преследований со стороны нацистов и репрессивных органов до 1955 года, когда войска союзников покинули страну. Правом на гражданство могут воспользоваться как прямые потомки этих людей, так и приемные дети жертв нацизма.

Обычно при получении австрийского паспорта его будущий владелец должен отказаться от второго гражданства. Потомком жертв нацизма этого касаться не будет: они смогут сохранить свой предыдущий паспорт.

Дебаты о предоставлении возможности восстановить гражданство потомкам жертв нацизма велись в Австрии с 1993 года, однако законодатели не проявляли интереса к этой теме. Работу над поправками вновь инициировал канцлер Себастьян Курц, возглавивший кабмин в 2017 году и последовательно выстраивавший дружественные отношения с Израилем.

Право потомков жертв нацистского режима на восстановление гражданства также содержится в Конституции ФРГ (ст. 116), однако в реальности просители часто получали от германских властей отказ по надуманным причинам. В 2019 году Германия упростила законодательство о восстановлении гражданства и исключила возможность отказа из-за неверного трактования норм.