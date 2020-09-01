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№ 94 от 31 августа 2020

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В Беларуси двое россиян получили три года колонии-поселения по делу о взрывах во время салюта

Общество150

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Суд в Минске приговорил к трем годам лишения свободы двух россиян по делу о взрыве во время салюта в честь Дня независимости. Как передает Tut.by, отбывать наказание Максимилиан Сапронов и Константин Денисов будут в колонии-поселении. 

Также три года колонии-поселения получил командир патрульной роты Минской военной комендатуры Алексей Круглик, а министерству обороны было вынесено частное определение о выявленных недостатках в работе. 

Напомним, 3 июля прошлого года в центре белорусской столицы во время праздничного фейерверка прогремели четыре взрыва. В результате погибла пожилая женщина, еще около десяти человек пострадали. 

Сапронов и Денисов — сотрудники российской фирмы-подрядчика «Пиро-Росс» — приехали в Минск для помощи при подготовке к праздничному салюту. В ходе следствия выяснилось, что они готовили фейерверк с нарушениями. Мужчины в ходе судебного заседания свою вину не признали: они настаивают, что их действия не могли привести к взрывам.

Теги:
sn, взрыв, беларусь, салют

Жителя Екатеринбурга оштрафовали на 10 тысяч рублей за плакат на машине «Хабаровску — респект с Урала»

Общество1 617

1 617
 

Верх-Исетский суд Екатеринбурга оштрафовал активиста Николая Улитина на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку жителей Хабаровска.

Улитина признали виновным в нарушении правил проведения массовых мероприятий (ст. 20.2 ч.5 КоАП) после того, как мужчина разместил на своем автомобиле плакат «Екатеринбуржцы — не бесы, Хабаровчане — не погань. Хабаровску — респект с Урала».

Адвокат Улитина Роман Качанов заявил в зале суда, что его доверитель выступил не против действующей власти, как записано в протоколе, а в защиту человеческого достоинства. По словам самого Улитина, его глубоко возмутило, что по центральному телевидению ведущие телепрограмм обзывают граждан России «бесами» и «поганью». 

«Я, может быть, открою теперь великую тайну: я сам — член партии "Единая Россия". И я не выступал против власти. Но я уверен, что самой большой ценностью любой страны является не нефть, не газ и другие природные ресурсы, а ее народ, и унижать его с экрана телевизора непозволительно. Я требую, чтобы ведущие публично извинились за свои слова», — сказал он в зале суда.

Свидетель обвинения, сотрудник Министерства общественной безопасности Владислав Сорокин заявил на заседании, что личный автомобиль Улитина является «быстро возводимой сборно-разборной конструкцией». По его мнению, пикет с участием личного автомобиля должен быть заранее согласован с Министерством общественной безопасности Свердловской области. Такая позиция очень удивила защитников Улитина — Елену Парий и Андрея Щукина, а также его  адвоката Романа Качанова.

«Автомобиль является собственностью своего владельца, это полностью его личное дело, какие надписи на нем размещать», — сказал адвокат.

Тем не менее, суд согласился с позицией свидетеля обвинения. Там образом, теперь любая надпись на автомобиле может быть расценена местным судом как административное правонарушение. Сам Николай Улитин заявил «Новой газете», что не удивлен таким решением.

Елена Шукаева — для «Новой газеты»

Теги:
екатеринбург
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