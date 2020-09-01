В Беларуси двое россиян получили три года колонии-поселения по делу о взрывах во время салюта

Суд в Минске приговорил к трем годам лишения свободы двух россиян по делу о взрыве во время салюта в честь Дня независимости. Как передает Tut.by, отбывать наказание Максимилиан Сапронов и Константин Денисов будут в колонии-поселении.

Также три года колонии-поселения получил командир патрульной роты Минской военной комендатуры Алексей Круглик, а министерству обороны было вынесено частное определение о выявленных недостатках в работе.

Напомним, 3 июля прошлого года в центре белорусской столицы во время праздничного фейерверка прогремели четыре взрыва. В результате погибла пожилая женщина, еще около десяти человек пострадали.

Сапронов и Денисов — сотрудники российской фирмы-подрядчика «Пиро-Росс» — приехали в Минск для помощи при подготовке к праздничному салюту. В ходе следствия выяснилось, что они готовили фейерверк с нарушениями. Мужчины в ходе судебного заседания свою вину не признали: они настаивают, что их действия не могли привести к взрывам.