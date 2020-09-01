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№ 94 от 31 августа 2020

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Активиста «Другой России» приговорили к условному сроку по «челябинскому делу нацболов»

Общество6

Александр Шестаковспециально для «Новой»

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Ленинский суд Челябинска приговорил активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Артема Голубева к 4 годам условно по обвинению в организации ячейки «Национал-большевистской партии»(признана экстремистской и запрещена в России) и склонении к участию в ней (ст. 282.2 УК РФ).

Активист был освобожден в зале суда. В «Другой России» решение суда назвали несправедливым, а само «челябинское дело» о преследовании местных активистов движения — политически мотивированным. 

«По уставу запрещенной НБП, подать заявление и быть принятым в организацию могли только совершеннолетние граждане. А мы знаем, что оперативная разработка Артема началась еще до достижения им совершеннолетнего возраста, — говорят в движении, — Создать отделение в своем городе он не мог, потому что, согласно уставу запрещенной НБП, отделения создаются не «хотелками» любителей серпа и молота в белом круге, а решением центрального Политсовета, которого физически не существует с 2007 года».

Напомним, 10 июня челябинский суд арестовал троих активистов местного отделения «Другой России» по делу о продолжении деятельности запрещенной экстремистской организации 10 июня. В поддержку фигурантов в начале августа в более чем 20 городах России прошли акции протеста. Неделю назад Ленинский районный суд Челябинска признал виновным активиста Александра Крышку, приговорив его к 2,5 годам условно. Под арестом остается последний фигурант «челябинского дела» Михаил Просвирнин.

Теги:
челябинск

Процесс по делу MH17: родственники погибших выступят в суде и потребуют компенсаций

Общество377

Александр МинеевСоб. корр. в Брюсселе

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Следующее заседание Гаагского окружного суда, который рассматривает дело о крушении рейса MH17 на востоке Украины, состоится 28 сентября. Такое решение принял судья Хендрик Стейнхейс по итогам состоявшегося накануне заседания очередного блока слушаний. 

Главным событием этого заседания стало согласие суда с доводами адвокатов родственников погибших, с которыми согласилась и обвинение: суд обладает необходимой юрисдикцией для рассмотрения гражданского иска о компенсациях в рамках уголовного процесса, а вопрос о компенсациях должен рассматриваться в соответствии с законодательством Украины как места происшествия.

По состоянию на данный момент, 76 родственников погибших намерены выступить в суде лично или по видеосвязи, 84 — потребовать денежных компенсаций. Это пока предварительные цифры.

Адвокат Арлетте Схейнс, представляющая родственников, заявила, что главное для этих людей — это узнать правду об обстоятельствах трагедии, а деньги – это, на самом деле, «не компенсация, а признание страданий» причиненных гибелью любимых и близких, «репарация за несправедливость». Ущерб, нанесенный родственникам, несравненно выше любых компенсаций, но сумма возмещения «должна отражать всю тяжесть произошедшего». По ее мнению, государство должно участвовать в компенсации, если нарушитель не имеет такой возможности.

Напомним, что Совместная следственная группа в составе следователей из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины год назад назвала четырех лиц, подозреваемых в причастности к катастрофе. Это бывший «министр обороны» ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчиненные Сергей Дубинский («Хмурый»), Олег Пулатов («Гюрза») и Леонид Харченко («Крот»). Первые трое — граждане России, четвертый — Украины. Троих судят заочно, а Пулатова представляет группа из двух голландских адвокатов и одного российского. 

Слушания по делу о крушении рейса MH17 под Донецком в июле 2014 года, в результате которого погибли 298 человек, начались 9 марта 2020 года и практически сразу же были прерваны на три месяца из-за коронавируса. Они возобновились 8–9 июня, потом продолжились 22–26 июня. Процесс по-прежнему находится в досудебной стадии, рассмотрение по существу начнется, предположительно, в феврале-марте 2021 года.

Теги:
донбасс, гаагский суд, mh17
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