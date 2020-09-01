Активиста «Другой России» приговорили к условному сроку по «челябинскому делу нацболов»

Ленинский суд Челябинска приговорил активиста незарегистрированной партии «Другая Россия» Артема Голубева к 4 годам условно по обвинению в организации ячейки «Национал-большевистской партии»(признана экстремистской и запрещена в России) и склонении к участию в ней (ст. 282.2 УК РФ).

Активист был освобожден в зале суда. В «Другой России» решение суда назвали несправедливым, а само «челябинское дело» о преследовании местных активистов движения — политически мотивированным.

«По уставу запрещенной НБП, подать заявление и быть принятым в организацию могли только совершеннолетние граждане. А мы знаем, что оперативная разработка Артема началась еще до достижения им совершеннолетнего возраста, — говорят в движении, — Создать отделение в своем городе он не мог, потому что, согласно уставу запрещенной НБП, отделения создаются не «хотелками» любителей серпа и молота в белом круге, а решением центрального Политсовета, которого физически не существует с 2007 года».

Напомним, 10 июня челябинский суд арестовал троих активистов местного отделения «Другой России» по делу о продолжении деятельности запрещенной экстремистской организации 10 июня. В поддержку фигурантов в начале августа в более чем 20 городах России прошли акции протеста. Неделю назад Ленинский районный суд Челябинска признал виновным активиста Александра Крышку, приговорив его к 2,5 годам условно. Под арестом остается последний фигурант «челябинского дела» Михаил Просвирнин.